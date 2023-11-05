2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi
Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi. Gucci'nin sponsorluğunda düzenlenen gecede Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar Gucci imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu. İşte galadaki ünlülerin şıklık yarışı...
2023 LACMA Sanat+Film Galası, dün Los Angeles Sanat Müzesi'nde Gucci sponsorluğunda düzenlendi.
Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar, galanın öne çıkan isimleri oldu.
Katılımcılar, Gucci imzalı kıyafetleriyle galada boy gösterdi.