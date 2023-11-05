2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi

2023 LACMA Sanat+Film Galası, dün Los Angeles Sanat Müzesi'nde Gucci sponsorluğunda düzenlendi.

Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar, galanın öne çıkan isimleri oldu.

Katılımcılar, Gucci imzalı kıyafetleriyle galada boy gösterdi.