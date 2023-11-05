2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından dün düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi. Gucci'nin sponsorluğunda düzenlenen gecede Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar Gucci imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu. İşte galadaki ünlülerin şıklık yarışı...

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 1

2023 LACMA Sanat+Film Galası, dün Los Angeles Sanat Müzesi'nde Gucci sponsorluğunda düzenlendi. 

Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar, galanın öne çıkan isimleri oldu. 

Katılımcılar, Gucci imzalı kıyafetleriyle galada boy gösterdi. 

N-LIFE HABERLERİ

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 2

Sanat, film, moda ve eğlence endüstrilerinin ileri gelenlerinin bir araya geldiği galada, sanatçı Judy Baca onurlandırıldı.

LACMA mütevelli heyetinden moda tasarımcısı Eva Chow ve ünlü aktör Leonardo DiCaprio, üst üste 12'nci kez etkinliğe eş başkanlık yaptı. 

Galadan elde edilen gelir, LACMA'nın (Los Angeles İlçesi Sanat Müzesi) küratöryel çalışmaları için kullanılıyor. 

İşte galanın kırmızı halı görünümleri...

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 3

Kim Kardashian

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 4

Gucci Global CEO'su Jean-François Palus, Kering CEO'su François-Henri Pinault, Salma Hayek, Gucci Kreatif Direktörü Sabato De Sarno, Sofia Boutella, ve Andrew Garfield

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Kim Kardashian

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 6

Salma Hayek ve François-Henri Pinault

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Salma Hayek

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Salma Hayek

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Heidi Klum

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Jennifer Lopez

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Ben Affleck, Jennifer Lopez

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Eva Longoria

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Jodie Turner-Smith

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 14

Jodie Turner-Smith

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 15

Paris Hilton

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 16

Andrew Garfield

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 17

Paris Hilton

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 18

Julia Garner

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 19

Mark Foster ve Julia Garner

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 20

Billie Eilish

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 21

Jessica Chastain

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 22

Camilla Orner

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 23

Camilla Orner, Heather Diamond Strongarm ve Agel Akol

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 24

Stella Maxwell 

2023 LACMA Art + Film Gala'da ünlüler geçidi - 25

Lenny Kravitz

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