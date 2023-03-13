2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar

2023 Oscar Ödülleri'nde ödül alanların sevinci, sunucuların eğlenceli diyalogları ve gösterişli kırmızı halı tüm dünyanın gözü önündeydi. Ancak sahne arkasında, kameraların çekim açısının dışından yansıyan görüntüler de oldukça renkliydi. İşte 95. Oscar Ödülleri'nde kameraların göstermedikleri...

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 1

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin oyuncuları Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis ile Ke Huy Quan

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 2

Keith Urban ve Nicole Kidman

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 3

Jessica  Chastain

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 4

Ke Huy Quan

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 5

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Brendan Fraser ve Adrien Morot

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 6

Michelle Yeoh

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 7

"Everything Everywhere All at Once" ekibi

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 8

Salma Hayek, kızı Valentina Paloma Pinault ve Tess Bu Cuaron

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 9

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 10

Jamie Lee Curtis

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 11

Rihanna

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 12

Ana de Armas ve Ke Huy Quan

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 13

Rihanna

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 14

Elizabeth Banks

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 15

Halle Berry ve Angela Bassett

2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar - 16

En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazanan "Naatu Naatu" sahnelendi.

N-LIFE HABERLERİ

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