2023 Oscar Ödülleri sahne arkasından yansıyanlar

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin oyuncuları Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis ile Ke Huy Quan
Keith Urban ve Nicole Kidman
Jessica Chastain
Ke Huy Quan
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Brendan Fraser ve Adrien Morot
Michelle Yeoh
"Everything Everywhere All at Once" ekibi
Salma Hayek, kızı Valentina Paloma Pinault ve Tess Bu Cuaron
"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert
Jamie Lee Curtis
Rihanna
Ana de Armas ve Ke Huy Quan
Rihanna
Elizabeth Banks
Halle Berry ve Angela Bassett
En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazanan "Naatu Naatu" sahnelendi.