2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı!

Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar için geri sayım sürerken Hollywood yıldızlarının kazançları da ortaya çıktı. Forbes Dergisi, 2023'ün en çok kazanan oyuncularını listeledi. Zirvede yer alan isimse hem sektörü hem de sinema tutkunlarını şaşırttı.

2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı! - 1

Forbes Dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. "50 İlk Öpücük", "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan Adam Sandler, 73 milyon dolarla listenin ilk sırasına adını yazdıran isim oldu. 57 yaşındaki aktörün birçok Hollywood yıldızını geri bırakması sektörde şaşkınlık yarattı.

Dijital bir platformla dev bir anlaşmaya imza atan Sandler, 2023 yılında "Murder Mystery 2" ve "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" isimli yapımlarda rol almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı! - 2

2023 yılının en çok kazanan filmi "Barbie"nin başrolü ve yapımcılarından Margot Robbie, 59 milyon dolarla adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.

2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı! - 3

"Top Gun: Maverick" ve "Görevimiz Tehlike 7" filmleriyle büyük bir başarı elde eden Tom Cruise 45 milyon dolarla geçen yılın en çok kazanan üçüncü ismi olarak kayıtlara geçti.

2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı! - 4

"Air" ve "Oppenheimer" ile izleyiciyle buluşan Matt Damon, "Barbie"nin Ken’i Ryan Gosling 43’er milyon dolar kazanarak dördüncü sırayı paylaştı.

2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı! - 5

İkiliyi "Murder Mystery 2" filminde Adam Sandler ile başrolü paylaşan Jennifer Aniston 42 milyon dolarla,
41’er milyon dolar kazançla Jason Statham ve Leonardo DiCaprio, 38 milyon dolarla Ben Affleck ve 24 milyon dolarla 69 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Denzel Washington takip etti.

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