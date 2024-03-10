2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı!
Sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar için geri sayım sürerken Hollywood yıldızlarının kazançları da ortaya çıktı. Forbes Dergisi, 2023'ün en çok kazanan oyuncularını listeledi. Zirvede yer alan isimse hem sektörü hem de sinema tutkunlarını şaşırttı.
Forbes Dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. "50 İlk Öpücük", "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan Adam Sandler, 73 milyon dolarla listenin ilk sırasına adını yazdıran isim oldu. 57 yaşındaki aktörün birçok Hollywood yıldızını geri bırakması sektörde şaşkınlık yarattı.
Dijital bir platformla dev bir anlaşmaya imza atan Sandler, 2023 yılında "Murder Mystery 2" ve "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" isimli yapımlarda rol almıştı.