2023'ün en çok kazanan oyuncuları: Zirvedeki isim şaşkınlık yarattı!

Forbes Dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. "50 İlk Öpücük", "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan Adam Sandler, 73 milyon dolarla listenin ilk sırasına adını yazdıran isim oldu. 57 yaşındaki aktörün birçok Hollywood yıldızını geri bırakması sektörde şaşkınlık yarattı.



Dijital bir platformla dev bir anlaşmaya imza atan Sandler, 2023 yılında "Murder Mystery 2" ve "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" isimli yapımlarda rol almıştı.