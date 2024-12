2024 yılında boşanan ünlü isimler

GÜZİDE DURAN-ADNAN AKSOY

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli olan ve iki çocukları olan ünlü çiftten Duran, boşanacaklarını "Bir süreç yaşıyoruz şu an" sözleriyle duyurdu. Ünlü çiftin boşanma süreci devam ediyor.