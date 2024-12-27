2024 yılında boşanan ünlü isimler

EBRU ŞALLI-UĞUR AKKUŞ

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 7 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Akkuş'un kısa bir süre sonra boşanmaktan vazgeçtiklerini ve mutlu olduklarını duyurması sonrası Ebru Şallı'dan itiraf geldi. Eşini 5 aydır görmediğini şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklayan Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Şallı ile Akkuş'un boşanma süreci devam ediyor.