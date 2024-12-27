2024 yılında boşanan ünlü isimler

2024 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikler, ayrılıkla son buldu. İşte mutlulukları yarım kalan ünlüler...

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 1

EBRU ŞALLI-UĞUR AKKUŞ

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 7 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Akkuş'un kısa bir süre sonra boşanmaktan vazgeçtiklerini ve mutlu olduklarını duyurması sonrası Ebru Şallı'dan itiraf geldi. Eşini 5 aydır görmediğini şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklayan Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Şallı ile Akkuş'un boşanma süreci devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 2

WANDA NARA-MAURO ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir süredir evliliklerinde yaşanan krizle gündemden düşmüyor. Ünlü çift, şimdilerde boşanma aşamasında...

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 3

GÜZİDE DURAN-ADNAN AKSOY

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli olan ve iki çocukları olan ünlü çiftten Duran, boşanacaklarını "Bir süreç yaşıyoruz şu an" sözleriyle duyurdu. Ünlü çiftin boşanma süreci devam ediyor.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 4

BENGÜ-SELİM SELİMOĞLU

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile 31 Ekim 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin Zeynep ve Selim adında iki çocukları bulunuyor.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 5

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA-SİNEM AYYILDIZ

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'la yollarını ayırdı. 10 yıl boyunca evli kalan ikilinin, iki oğlu var.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 6

ÜMİT ERDİM-SEDA ÇINAR

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Seda Çınar ile tek celsede boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunuyor.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 7

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI

2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşandı. Nil ve Naz adında iki kızı olan ikili, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 8

CEMAL HÜNAL-LALE CANGAL

"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan anlaşmalı olarak boşandı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 9

GÖRKEM SEVİNDİK-KÜBRA SİYAHDEMİR

Oyuncu Görkem Sevindik ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu milli basketbolcu Kübra Siyahdemir, 10 Mayıs'ta boşandı. Çiftin, Marsel adında bir oğlu bulunuyor.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 10

MESUT AKUSTA-ŞAFAK ÖZBİR

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir de 2024 yılında evliliklerini bitirdi.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 11

ECE VAHAPOĞLU-CİHAN ALPAY

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay da evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. 2018-2024 yılları arasında evli kalan ikilinin Efe adında bir oğlu var.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 12

SOPHIE TURNER-JOE JONAS

2019 yılında dünyaevine giren Sophie Turner ile Joe Jonas, ayrılık kararından uzun süre sonra anlaştı ve 2024 yılında yollarını resmen ayırdı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 13

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılan ve 20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 14

BRITNEY SPEARS-SAM ASGHARI

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari, 14 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 15

JASON MOMOA-LISA BONET

Jason Momoa ile Lisa Bonet, 16 yıllık ilişkilerini 2022 yılında noktalamıştı. Bir süredir ayrı olan çiftin boşanma davası 2024'te sonuçlandı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 16

NİHAT DOĞAN-ARZU DOĞAN

İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 yılında sessiz sedasız evlenen ve bu evlilikten Badıkan adında bir oğlu olan Nihat Doğan, 2024 yılında boşandı.

2024 yılında boşanan ünlü isimler - 17

UMUT OĞUZ-SEVİLAY TİLDA OĞUZ

2018 yılında nikah masasına oturan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanacaklarını aylar önce sosyal medyadan duyurdu. Çiftin çekişmeli boşanma süreci devam ediyor.

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