25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama
Geçtiğimiz haftalarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen Beckham çift 25'inci evlilik yıl dönümlerini unutulmaz bir çekimle kutladı.
90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.
Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham ile eski futbolcu David Beckham, 25'inci evlilik yıldönümlerini kutladı.