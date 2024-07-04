25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama

Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan çiftin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Çekim için tahta oturan çift hakkında "Çocuklarıma, Beckham çiftinin İngiltere Kralı ve Kraliçesi olduğunu söyleyeceğim" ve "25. yıl! İnanılmaz. İkiniz de çok iyi görünüyoruz" gibi yorumlar yapıldı.