25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama

Geçtiğimiz haftalarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen Beckham çift 25'inci evlilik yıl dönümlerini unutulmaz bir çekimle kutladı.

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 1

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.

Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham ile eski futbolcu David Beckham, 25'inci evlilik yıldönümlerini kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 2

25 YIL SONRA YİNE GİYDİLER

1999 yılında dünyaevine giren çift, düğün sonrası kutlamada giydikleri kıyafetleri yeniden giydi.

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 3

Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan çiftin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Çekim için tahta oturan çift hakkında "Çocuklarıma, Beckham çiftinin İngiltere Kralı ve Kraliçesi olduğunu söyleyeceğim"  ve "25. yıl! İnanılmaz. İkiniz de çok iyi görünüyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 4

Antonio Berardi imzalı görünümlerini yıllar sonra yeniden hayata geçiren çift "Bakın ne bulduk..." diyerek birçok kare paylaştı.

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 5

Evlendikleri sırada çiftin büyük oğlu Brooklyn 4 aylıktı.

25 yıl sonra aynı kıyafetleri giydiler! Beckham çiftinden ikonik kutlama - 6

David Beckham geçtiğimiz günlerde The Sun'a verdiği röportajda "Victoria ile tanıştığımda hep onunla olacacağımı biliyordum" demişti.

1997 yılında tanıştıklarından David 21, Victoria ise 22 yaşındaydı. Çift, iki yıl sonra evlendi.

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