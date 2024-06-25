25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi

“The House of Beckham” isimli kitapta, David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’ı pek çok kez aldattığı iddiası gündem oldu. Ünlü futbolcunun, bir keresinde manken Esther Canadas ile yataktayken yasak aşk yaşadığı Rebecca Loos'a yakalandığı öne sürüldü.

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 1

Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da dünyaevine giren ve evliliği süren David Beckham hakkındaki ihanet iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 2

İngiliz gazeteci Tom Bower'ın kaleme aldığı The House of Beckham (Beckham Evi) isimli kitapta, ünlü çiftin yaşadığı ihanet krizleri ele alındı.

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 3

ABD medyasına konuşan bir kaynak, "Bu kitapta bilmediğimiz çok az şey olabilir fakat çiftin yaşadığı yasak aşklar ve aldatılma olaylarının hepsinin bir arada olması çok dikkat çekici" dedi.

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 4

"EŞİNİ DEFALARCA ALDATTI" İDDİASI

David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ı 25 yıllık evlilikleri boyunca pek çok kez aldattığı hatta bir keresinde ünlüfutbolcunun manken Esther Canadas ile yataktayken yasak aşk yaşadığı Rebecca Loos'a yakalandığı öne sürüldü.

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 5

"DAVID, EŞİN VICTORIA TELEFONDA"

Kitapta yer alan olayın 2004'te Beckham, Real Madrid'de oynarken yaşandığı belirtildi. Victoria Beckham'ın, eşinin aşk yaşadığı Rebecca Loos'u telefonla arayarak eşini takip ettirdiği iddia edildi. Loos,  Beckham'ı Brezilyalı futbolcu Ronaldo'nun villasında gece 03.00'te bulurken, Beckham'ın yanında İspanyol manken Esther Canadas'ın da olduğu söylendi.

Rebecca Loos'un bu durumu Victoria Beckham'a da anlattığı öğrenildi. Loos'un Beckham'ı yataktan kaldırıp, "David, eşin telefonda" dediği de kayıtlara geçti. 

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 6

"BU BİZİM İÇİN EN ZOR DÖNEMDİ"

2023 yılında bir dijital platformda yayınlanan Beckham belgeselinde David Beckham, Loos'un adını gündeme getirmemiş  fakat bu dönemin eşi için zor geçtiğini söylemişti. Ünlü isim, "Victoria benim için her şeydir" demişti.

Victoria Beckham ise  "Bu bizim için en zor dönemdi çünkü sanki dünya bize karşıymış gibi hissediyorduk. Ve olay şu ki, eğer tamamen dürüst olursam, birbirimize karşıydık" ifadelerini kullanmıştı.

25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi - 7

"İŞTE BU YÜZDEN VICTORIA'YI SEÇTİM"

Öte yandan David Beckham, 4 çocuğunun annesi Victoria ile evleneceğini çok önceden anladığını itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcıyı tanıdıkça daha gülü hisler beslediğini ifade eden Beckham "Güçlü kadın severim ve onu çok çalışkan olmasını sevdim. Harika bir anne olmasına da bayılıyorum. Benimle ilgilenmesini de çok seviyorum, dört inanılmaz çocukla harika bir hayat kurduk. İşte bu yüzden Victoria'yı seçtim. Bu aileyi yönetme şeklinden dolayı" ifadelerini kullanmıştı.

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