25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi
“The House of Beckham” isimli kitapta, David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’ı pek çok kez aldattığı iddiası gündem oldu. Ünlü futbolcunun, bir keresinde manken Esther Canadas ile yataktayken yasak aşk yaşadığı Rebecca Loos'a yakalandığı öne sürüldü.
Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da dünyaevine giren ve evliliği süren David Beckham hakkındaki ihanet iddiaları sosyal medyada gündem oldu.