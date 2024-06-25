25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi

"BU BİZİM İÇİN EN ZOR DÖNEMDİ"

2023 yılında bir dijital platformda yayınlanan Beckham belgeselinde David Beckham, Loos'un adını gündeme getirmemiş fakat bu dönemin eşi için zor geçtiğini söylemişti. Ünlü isim, "Victoria benim için her şeydir" demişti.

Victoria Beckham ise "Bu bizim için en zor dönemdi çünkü sanki dünya bize karşıymış gibi hissediyorduk. Ve olay şu ki, eğer tamamen dürüst olursam, birbirimize karşıydık" ifadelerini kullanmıştı.