25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu

Geçtiğimiz Şubat ayında Jennifer Lopez ile çalkantılı evliliklerini sonlandıran Ben Affleck, Los Angeles'ta katıldığı bir galada eski eşi hakkında konuştu.

25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu - 1

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu belirtildi ve çift arasında mal paylaşımı veya nafaka talebi olmadı.

Boşanma davaları yaklaşık 20 hafta süren Affleck ve Lopez arasındaki dostane ilişki devam ederken, Affleck The Accountant 2 filminin galasında, eski hayat arkadaşını "olağanüstü biri" olarak nitelendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu - 2

Ben Affleck, Entertainment Tonight ile yaptığı söyleşide, medyanın olumsuz haberler yazmak için fırsat kolladığını söyledi. Ünlü oyuncu, sözlerine “Jennifer Lopez muazzam bir insan. Çocuklarıma çok iyi davranıyor'' şeklinde devam etti.

25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu - 3

Lopez’in kendisi için de çok önemli biri olduğunu vurgulayan Affleck, “Jennifer, saygı duyduğum ve minnettar olduğum biri'' ifadelerini kullandı.

25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu - 4

Ben Affleck, konu eski partnerleriyle kurduğu iletişimler olduğunda, epey olumlu bir profil çiziyor. 52 yaşındaki yıldız isim, önceki eşi Jennifer Garner hakkında da ''Biz, iki iyi arkadaş olmaya devam edeceğiz'' açıklamasını yapmıştı.

25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu - 5
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