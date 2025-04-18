25 yıllık aşk 20 haftada bitmişti: Ben Affleck'ten Jennifer Lopez yorumu

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma gerekçesinin "şiddetli geçimsizlik" olduğu belirtildi ve çift arasında mal paylaşımı veya nafaka talebi olmadı.

Boşanma davaları yaklaşık 20 hafta süren Affleck ve Lopez arasındaki dostane ilişki devam ederken, Affleck The Accountant 2 filminin galasında, eski hayat arkadaşını "olağanüstü biri" olarak nitelendirdi.