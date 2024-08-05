25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı

25 yıldır emekli futbolcu David Beckham ile evli olan ünlü tasarımcı Victoria Beckham, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Beckham ile 4 çocuk sahibi olan yıldız, "Hala çok aşık olduğum bir kocam var, belki de ilk tanıştığımız zamandan daha fazla" ifadelerini kullandı.

25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı - 1

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.

Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham, Vogue Avustralya'nın kapak yıldızı oldu.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve tasarımcı, dergiye verdiği röportajda eşi David Beckham ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı - 2

"HALA ÇOK AŞIĞIM"

Bekcham, "Eşimle vakit geçirmeyi seviyorum. Size şunu söyleyeyim: David Beckham çok komik bir adam. Hala çok aşık olduğum bir kocam var, belki de ilk tanıştığımız zamandan daha fazla. Gerçekten gülüyoruz. Kariyerlerimiz ve tutkularımız konusunda birbirimize gerçekten destek oluyoruz" dedi.

25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı - 3

"ÇOCUKLARIN BUNU GÖRMESİ GERÇEKTEN ÖNEMLİ"

Tasarımcı sözlerine şöyle devam etti:

"Dün gece ona ve çocuklara, 25 yılın ardından babalarını çok sevdiğimi ve onu desteklediğimi ve kendisinin en iyi versiyonu olmasını istediğimi söyledim ve o da bunu benim için yapıyor. Ve çocukların bunu görmesi gerçekten önemli. Kariyerimden taviz vermediğim için çok minnettarım ve şükran duyuyorum ve hala sevdiğim şeyi yapabiliyorum ve bundan zevk alıyorum."

25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı - 4

"BU ÇOK NADİR BİR ŞEY"

25 yıldır emekli futbolcu ile evli olan ve sosyal medya hesabında eşiyle sık sık paylaşım yapan Beckham "David ve ben, sadece ikimiz her şeyden uzaklaşabiliriz. Biz çok güleriz ve birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarıyoruz. Bence bu, bu kadar yıldan sonra çok nadir. Her gün kendime bunu hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Tasarımcı "Gençken kendime 'Değiştin' dediğimi hatırlıyorum. Elbette yaşlandıkça değişirsin! Olan bu. Değişen, gelişen ve sizinle birlikte yaşlanan ruh eşinizi bulabilirseniz ne kadar harika. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı - 5

Ünlü çift 1999 yılında dünyaevine girdi ve çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper Seven adında dört çocuğu bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER