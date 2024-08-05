25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı
25 yıldır emekli futbolcu David Beckham ile evli olan ünlü tasarımcı Victoria Beckham, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Beckham ile 4 çocuk sahibi olan yıldız, "Hala çok aşık olduğum bir kocam var, belki de ilk tanıştığımız zamandan daha fazla" ifadelerini kullandı.
90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.
Tasarımlarıyla moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Victoria Beckham, Vogue Avustralya'nın kapak yıldızı oldu.
50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve tasarımcı, dergiye verdiği röportajda eşi David Beckham ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.