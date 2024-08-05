25 yıllık büyük aşk! Victoria Beckham övmelere doyamadı

"BU ÇOK NADİR BİR ŞEY"

25 yıldır emekli futbolcu ile evli olan ve sosyal medya hesabında eşiyle sık sık paylaşım yapan Beckham "David ve ben, sadece ikimiz her şeyden uzaklaşabiliriz. Biz çok güleriz ve birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarıyoruz. Bence bu, bu kadar yıldan sonra çok nadir. Her gün kendime bunu hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Tasarımcı "Gençken kendime 'Değiştin' dediğimi hatırlıyorum. Elbette yaşlandıkça değişirsin! Olan bu. Değişen, gelişen ve sizinle birlikte yaşlanan ruh eşinizi bulabilirseniz ne kadar harika. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.