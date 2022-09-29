28. yaşına özel 28 fotoğrafla Halsey

Asıl adlı Ashley Nicolette Frangipane olan ABD'li şarkıcı, 1994 yılında New Jersey'de doğdu.
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender adında bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı, paylaşımlarından sık sık Türkçe ifadeler kullanıyor.
Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı, İstanbul konseri sonrası sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Ünlü şarkıcı Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" notunu yazdı.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.
Şarkıcı, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle müziğe ara verebileceğini duyurmuştu. *Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştı. 27 yaşındaki şarkıcı vücudunun kendisine karşı koyduğunu bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtti.
Şarkıcı paylaşımında ''Her şeyi normal bir şekilde devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Grammy Ödülleri'ni veya Coachella'yı... Fakat vücudum güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve yavaşlamamı ya da gerçekten de durmamı talep ediyor" dedi.
2022 Grammy Ödülleri'ne katılan Halsey, törenden üç gün önce ameliyat olduğunu açıklamıştı. Kırmızı halıda hala dikişlerinin olduğunu belirten şarkıcı, “Kırılgan ama heyecanlıyım” ifadelerini kullanmıştı.
Şarkıcı kariyerinin ilk yıllarında verdiği bir röportajda16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmişti.
18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaşan şarkıcı, geçinebilmek için çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı.
Şarkıcın lakabı olan Halsey, isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin ismi.