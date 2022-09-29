28. yaşına özel 28 fotoğrafla Halsey

HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Şarkıcı, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle müziğe ara verebileceğini duyurmuştu. *Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştı. 27 yaşındaki şarkıcı vücudunun kendisine karşı koyduğunu bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Şarkıcı paylaşımında ''Her şeyi normal bir şekilde devam ettirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Grammy Ödülleri'ni veya Coachella'yı... Fakat vücudum güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve yavaşlamamı ya da gerçekten de durmamı talep ediyor" dedi.