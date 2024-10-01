3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor

Günde 5 küçük öğün ile beslenen Megan Fox, sabahları kahvaltıda mutlaka yumurta tüketiyor. Fox, atıştırmalık olarak e vitamini, protein ve lif yönünden zengin olan badem yiyor. Gün içerisinde bol bol smothie içen Fox, içeceklerinde kırmızı meyveler ve protein tozu kullanmayı tercih ediyor. Salatalarına ise mutlaka elma sirkesi döküyor.