3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor

38 yaşındaki ABD'li oyuncu Megan Fox, hayatından sağlıklı beslenmeyi ve sporu eksik etmiyor. Her gün mutlaka somon ve yumurta tüketen Fox, ağırlık antremanı yapmayı da ihmal etmiyor.

3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor - 1

Günde 5 küçük öğün ile beslenen Megan Fox, sabahları kahvaltıda mutlaka yumurta tüketiyor. Fox, atıştırmalık olarak e vitamini, protein ve lif yönünden zengin olan badem yiyor. Gün içerisinde bol bol smothie içen Fox, içeceklerinde kırmızı meyveler ve protein tozu kullanmayı tercih ediyor. Salatalarına ise mutlaka elma sirkesi döküyor.

N-LIFE HABERLERİ

3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor - 2

Japon mutfağından vazgeçemeyen Fox, her gün 1 öğün somon tüketiyor. Sashimi, edamame ve miso çorbası Megan Fox’un diğer favorileri yemekleri arasında yer alıyor.

3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor - 3

Fit vücudunu korumak için zararlı karbonhidratlardan uzak duran güzel yıldız, ekmek ve patates cipsini ağzına bile sürmüyor. Karbonhidrat ihtiyacını sadece sebze ve meyvelerden karşıladığını söylüyor.

3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor - 4

Direnç egzersizleri, kardiyo ve ağırlık çalışmaları yapan ABD'li oyuncu, böylelikle metabolizma hızını artırıyor ve kemik sağlığını koruyor. Bu egzersizlerin, zihinsel anlamda da kendisini beslediğini belirten Fox, odak kabiliyetinin arttığını söylüyor.

3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor - 5

Haftada iki kez ağırlıklar ve kardiyo eşliğinde oldukça ağır bir çalışma yapan yıldız, diğer günler daha hafif egzersizler uyguluyor.

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