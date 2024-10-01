3 çocuk annesi Megan Fox'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sabahları yemeden güne başlamıyormuş, yağları cayır cayır yakıyor
38 yaşındaki ABD'li oyuncu Megan Fox, hayatından sağlıklı beslenmeyi ve sporu eksik etmiyor. Her gün mutlaka somon ve yumurta tüketen Fox, ağırlık antremanı yapmayı da ihmal etmiyor.
Günde 5 küçük öğün ile beslenen Megan Fox, sabahları kahvaltıda mutlaka yumurta tüketiyor. Fox, atıştırmalık olarak e vitamini, protein ve lif yönünden zengin olan badem yiyor. Gün içerisinde bol bol smothie içen Fox, içeceklerinde kırmızı meyveler ve protein tozu kullanmayı tercih ediyor. Salatalarına ise mutlaka elma sirkesi döküyor.