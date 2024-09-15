3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı

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2020'de kraliyet ailesinden ayrılan Harry, Galler Prensi olan kardeşi William ile konuşmuyor ve babası Kral Charles ile gergin bir ilişkisi var. Harry, geçen şubat ayında kanser teşhisinin ardından babasını görmek için İngiltere'ye geldi ancak görüşme sadece 45 dakikayla sınırlıydı ve Prens William ile görüşmedi.

Prens Harry, mayıs ayında Invictus Oyunları'nın onuncu yılını kutlamak için tekrar Londra'ya gitti ve St. Paul Katedrali'ndeki bir ayine katıldı ancak kardeşi ve babasıyla buluşmadı.

Ağustos ayında amcası Lord Fellowes'un cenazesi için İngiltere'ye kısa bir dönüş yapan Harry, burada annesi Diana'nın atalarının evi olan Althorp'ta kaldı. Kilise ayininde William ile hiçbir etkileşimi olmadığı bildirildi.