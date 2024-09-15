3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı

Eşi Meghan Markle ile kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry bugün 40 yaşına bastı. Kraliyet ailesinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Kral Charles ve Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry, bugün 40 yaşına bastı. Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 2

3 YIL SONRA BİR İLK

Prens Harry'nin kraliyet ailesinden ayrıldığı günden beri ailesiyle arasının iyi olmadığını biliniyor.

2021'den bu yana ilk kez, Prens'in doğum günü kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında özel bir paylaşımla kutlandı.

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 3

Paylaşımda "Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir 40'ıncı doğum günü diliyoruz" notuna yer verildi.

Aynı paylaşıma, Prens William ile Prenses Kate'in resmi sosyal medya hesabında da yer verildi.

Harry'nin, Kaliforniya'daki evinde Meghan ve iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile doğum gününü kutlayacağı ve ardından yakın arkadaşlarıyla bir araya gelmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 4

GÖRÜŞMÜYORLAR

2020'de kraliyet ailesinden ayrılan Harry, Galler Prensi olan kardeşi William ile konuşmuyor ve babası Kral Charles ile gergin bir ilişkisi var. Harry, geçen şubat ayında kanser teşhisinin ardından babasını görmek için İngiltere'ye geldi ancak görüşme sadece 45 dakikayla sınırlıydı ve Prens William ile görüşmedi.

Prens Harry, mayıs ayında Invictus Oyunları'nın onuncu yılını kutlamak için tekrar Londra'ya gitti ve St. Paul Katedrali'ndeki bir ayine katıldı ancak kardeşi ve babasıyla buluşmadı.

Ağustos ayında amcası Lord Fellowes'un cenazesi için İngiltere'ye kısa bir dönüş yapan Harry, burada annesi Diana'nın atalarının evi olan Althorp'ta kaldı. Kilise ayininde William ile hiçbir etkileşimi olmadığı bildirildi.

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 5

PRENS WILLIAM'IN "ACIMASIZ PLANI"

Öte yandan,  The Mirror'ın haberine göre, Prens William'ın hükümdar olduğunda yapmak istediği bazı şeyler var. Prens'in özellikle de 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti için "acımasız planları" var.

3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı - 6

Kaynaklar "Prens William, Kral olduğunda ne yapacağını şimdiden planladı ve onların Kraliyet Ailesi'nde bir geleceği olduğunu düşünmüyor. Harry ile Meghan'ın tekrar aralarına katılmasına izin vermenin kötü bir hareket olduğu ve sonsuza dek dışarıda kalmaları gerektiğini hissediyor" dedi.

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