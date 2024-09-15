3 yıl sonra buzları erittiler! Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi unutmadı
Eşi Meghan Markle ile kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry bugün 40 yaşına bastı. Kraliyet ailesinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Kral Charles ve Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry, bugün 40 yaşına bastı. Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündem oldu.