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34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri

Haberler | 25.08.2022 - 07:42 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 07:46

Gossip Girl dizisinde Manhattan'ın skandallarla dolu dünyasına adım atan Serena Van der Woodsen karakteriyle tanınan Blake Lively, kırmızı halıdaki güçlü stili, eşi Ryan Reynolds ile atışmalı paylaşımları ve her rolünde uğradığı değişimle son yılların en popüler yıldızlarından. Oyuncu bugün 34. yaşını kutluyor. İşte oyuncunun bilinmeyenleri ve merak edilenleri...

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 1

Tam adı Blake Ellender Brown olan oyuncu, 1987 yılında Los Angeles’ta doğdu.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 2

Oyuncunun babası Ernie Lively, annesi ise Elaine Lively'dir. Blake Lively'in Eric, Lori, Robyn ve Jason adında dört kardeşi var. Oyuncu "Büyük bir ailem var. Kimse bana çocuk gibi davranmadı. Bana hep akranlarıymışım gibi davrandılar" diyerek çok fazla kardeşinin olmasının büyük bir avantaj olduğunu paylaştı.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 3

İLK ÇIKIŞINI BABASI SAYESİNDE YAPTI

Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Lively, 1998 yılında ilk profesyonel oyunculuk çıkışını babası Ernie Lively tarafından yönetilen Sandman filminde yaptı.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 4

ÖNCE ARKADAŞ SONRA EŞ OLDULAR

2011 yılında ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı.  Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" dedi. 

Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum"

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 5

3 ÇOCUKLARI OLDU

Çiftin 2014 yılında ilk çocukları James dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında Inez adında bir kız çocuğu ve son olarak 2019 yılında Betty adında bir kız çocuğu sahibi daha oldu.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 6

KIZLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Blake Lively People'a verdiği röportajda; kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuşmuştu. Oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 7

KARİYERİNİN ZİRVESİ

Oyuncu kariyerinin en büyük çıkışını CW'da yayınlanan Gossip Girl ile yaptı. Dizide Serena Van Der Woodsen karakterini canlandıran oyuncu büyük bir hayran kitlesi kazandı.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 8

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Oyuncu dizideki rol arkadaşı Penn Badgley ile uzun süre birliktelik yaşadı. Çift, dizi çekimleri sırasında ayrılsa da dizi karakterleri birlikte olmaya devam etti.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 9

TAM BİR MODA TUTKUNU

Kırmızı halıdaki seçimleriyle her zaman büyük övgü toplayan oyuncu "Nasıl göründüğüme dair yapılan hiçbir yoruma takılmıyorum" ifadesini kullanmıştı. 

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 10

KIYAFETLERİNİ KENDİ SEÇİYOR

Çoğu Hollywood yıldızının aksine bir stilist ile çalışmayan oyuncu, kıyafetlerini her zaman kendisinin seçtiğini söylüyor: "Bir stilist ile çalışmıyorum, hiç çalışmadım"

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 11

ROLÜ İÇİN İMAJ YENİLEDİ

Yılldız son olarak Rhythm Section (2020) adlı filmde intikam peşinde olan bir kadını canlandırdı. Oyuncunun rol için geçirdiği değişim uzun süre gündem olmuştu.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 12

KENDİ MARKASINI ÇIKARDI

Oyuncunun Betty Buzz adında bir içecek markası bulunuyor.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 13

YEMEK YAPMAYA BAYILIYOR

Yemek yapmayı ve bir şeyler pişirmeyi çok seven oyuncu, sık sık workshop'lara katılıyor ve sosyal medya hesabından yaptığı yemekleri paylaşıyor.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 14

İLK YÖNETMENLİK DENEYİMİ

Şarkıcı Taylor Swift ile yakın arkadaş olan Lively, Swift'in "I Bet You Think About Me" adlı müzik klibini yönetti. Klip, Lively'nin ilk yönetmenlik deneyimi olma özelliğini taşıyor.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 15

HOBİLERİ ARASINDA DALMAK VAR

2016 yılında The Shallows adlı filmde köpekbalığı saldırısına uğrayan bir karakteri canlandıran oyuncu, hobi olarak şnorkelle dalmayı çok sevdiğini söyledi.

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 16

Lively ve eşi Reynolds sık sık özel günlerde birbirleriyle ilgili komik paylaşımlarda bulunuyor. Örneğin Reynolds, Lively'nin doğum gününü kutlamak için paylaştığı fotoğraflarda oyuncunun en kötü karelerini seçerek şaka yapmıştı.

Benzer şekilde Lively de Reynolds yerine Ryan Gosling'in fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü kutlamıştı.

İşte üçlü stiliyle adından sıkça söz ettiren Lively'nin en şık kırmızı halı görünümleri...

34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 17
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 18
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 19
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 20
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 21
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 22
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 23
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 24
34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri - 25

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