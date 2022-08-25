34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri

ÖNCE ARKADAŞ SONRA EŞ OLDULAR

2011 yılında Ryan Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" dedi.

Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum"