34. yaşını kutlayan Blake Lively'nin bilinmeyenleri

Haberler | 25.08.2022 - 07:42 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 07:46
Tam adı Blake Ellender Brown olan oyuncu, 1987 yılında Los Angeles’ta doğdu.
Oyuncunun babası Ernie Lively, annesi ise Elaine Lively'dir. Blake Lively'in Eric, Lori, Robyn ve Jason adında dört kardeşi var. Oyuncu "Büyük bir ailem var. Kimse bana çocuk gibi davranmadı. Bana hep akranlarıymışım gibi davrandılar" diyerek çok fazla kardeşinin olmasının büyük bir avantaj olduğunu paylaştı.
Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Lively, 1998 yılında ilk profesyonel oyunculuk çıkışını babası Ernie Lively tarafından yönetilen Sandman filminde yaptı.
2011 yılında Ryan Reynolds ile çıkmaya başlayan oyuncu, aktör ile Yeşil Fener filminin setinde tanıştı. Reynolds, "Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik" dedi.
Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum"
Çiftin 2014 yılında ilk çocukları James dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında Inez adında bir kız çocuğu ve son olarak 2019 yılında Betty adında bir kız çocuğu sahibi daha oldu.
Blake Lively People'a verdiği röportajda; kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuşmuştu. Oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.
Oyuncu kariyerinin en büyük çıkışını CW'da yayınlanan Gossip Girl ile yaptı. Dizide Serena Van Der Woodsen karakterini canlandıran oyuncu büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Oyuncu dizideki rol arkadaşı Penn Badgley ile uzun süre birliktelik yaşadı. Çift, dizi çekimleri sırasında ayrılsa da dizi karakterleri birlikte olmaya devam etti.
Kırmızı halıdaki seçimleriyle her zaman büyük övgü toplayan oyuncu "Nasıl göründüğüme dair yapılan hiçbir yoruma takılmıyorum" ifadesini kullanmıştı.
Çoğu Hollywood yıldızının aksine bir stilist ile çalışmayan oyuncu, kıyafetlerini her zaman kendisinin seçtiğini söylüyor: "Bir stilist ile çalışmıyorum, hiç çalışmadım"
Yılldız son olarak Rhythm Section (2020) adlı filmde intikam peşinde olan bir kadını canlandırdı. Oyuncunun rol için geçirdiği değişim uzun süre gündem olmuştu.
Oyuncunun Betty Buzz adında bir içecek markası bulunuyor.
Yemek yapmayı ve bir şeyler pişirmeyi çok seven oyuncu, sık sık workshop'lara katılıyor ve sosyal medya hesabından yaptığı yemekleri paylaşıyor.
Şarkıcı Taylor Swift ile yakın arkadaş olan Lively, Swift'in "I Bet You Think About Me" adlı müzik klibini yönetti. Klip, Lively'nin ilk yönetmenlik deneyimi olma özelliğini taşıyor.
2016 yılında The Shallows adlı filmde köpekbalığı saldırısına uğrayan bir karakteri canlandıran oyuncu, hobi olarak şnorkelle dalmayı çok sevdiğini söyledi.
Lively ve eşi Reynolds sık sık özel günlerde birbirleriyle ilgili komik paylaşımlarda bulunuyor. Örneğin Reynolds, Lively'nin doğum gününü kutlamak için paylaştığı fotoğraflarda oyuncunun en kötü karelerini seçerek şaka yapmıştı.
Benzer şekilde Lively de Reynolds yerine Ryan Gosling'in fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü kutlamıştı.
İşte üçlü stiliyle adından sıkça söz ettiren Lively'nin en şık kırmızı halı görünümleri...