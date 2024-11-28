40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş
Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla milyonlarca kişinin gönlünün kişine taht kuran ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına almıştı. Hamilelik dönemi kilolarını da hızla verdiği görülen Aslı Enver'in ketojenik diyet yaptığı ortaya çıktı.
Aslı Enver, formunu son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlar arasında da popüler olan ketojenik diyete borçlu. Geçtiğimiz yıl anne olan Aslı Enver'in hamilelik döneminde bile formunu koruması dikkatlerden kaçmamıştı.