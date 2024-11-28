40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş

Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla milyonlarca kişinin gönlünün kişine taht kuran ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına almıştı. Hamilelik dönemi kilolarını da hızla verdiği görülen Aslı Enver'in ketojenik diyet yaptığı ortaya çıktı.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 1

Aslı Enver, formunu son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlar arasında da popüler olan ketojenik diyete borçlu. Geçtiğimiz yıl anne olan Aslı Enver'in hamilelik döneminde bile formunu koruması dikkatlerden kaçmamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 2

Yağ yakımını artırmayı hedefleyen ketojenik diyet ile 1 haftada 3 kilo verdiği konuşulan Aslı Enver, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de bir yaşam stili haline getirdi.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 3

Adriana Lima ve Monica Bellucci'nin de uyguladığı ketojenik diyette temel olarak hayvansal kaynaklı gıdalar, sağlıklı yağlar ve düşük karbonhidratlı sebzeler tüketilebiliyor.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 4

Halk arasında keto diyet de denilen ketojenik diyet, yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin tüketildiği düşük karbonhidratlı bir diyettir. 

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 5

Yapılan araştırmalar, ketojenik diyetin epilepsi, Alzheimer, diyabet ve kanser gibi hastalıkların riskini azaltmanın yanı sıra zayıflatıcı etkisi olduğunu da ortaya koymuştur.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 6

Ancak uzun süre kesintisiz devam ettirilmesi sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ketojenik diyetin ideal şartlar altında mutlaka bir diyetisyene başvurarak yapılması tavsiye edilir.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 7

Ketojenik diyetin temelinde vücudun dışarıdan karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmak vardır. Karbonhidrat alımındaki bu azalma, vücudu ketoz adı adı verilen metabolik bir duruma sokar. Ketoz durumunda vücut enerji için yağ yakmada çok daha verimli hale gelir ve enerji ihtiyacını karbonhidratlar yerine yağlardan karşılamaya başlar.

40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş - 8

Ketojenik diyetin yan etkileri arasında bireyin kendisini enerjisiz, yorgun ve zayıf hissetmesi, zihinsel işlevlerinde yavaşlama, artan açlık hissi, çeşitli uyku sorunları ve sürekli uyuma ihtiyacı, mide bulantısı, sindirim rahatsızlıkları ve egzersiz esnasında performans düşüklüğü gibi sorunlar yer alır.

Bu yan etkileri en aza indirmek için ketojenik diyete başlamadan önce karbonhidrat tüketimini birkaç hafta boyunca kademeli olarak azaltmak gerekir. Kişi, karbonhidrat kullanmayı tamamen bırakmadan önce vücuduna daha fazla yağ yakmayı öğretebilir. Ketojenik diyete ilk başlanılan dönemde, vücut adapte olana kadar kalori hesabı yapmamak ve doyana kadar yemekten kaçınmamak önemlidir.

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