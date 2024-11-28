40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Aslı Enver'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Adriana Lima ile aynı yöntemi uyguluyormuş

Ketojenik diyetin yan etkileri arasında bireyin kendisini enerjisiz, yorgun ve zayıf hissetmesi, zihinsel işlevlerinde yavaşlama, artan açlık hissi, çeşitli uyku sorunları ve sürekli uyuma ihtiyacı, mide bulantısı, sindirim rahatsızlıkları ve egzersiz esnasında performans düşüklüğü gibi sorunlar yer alır.



Bu yan etkileri en aza indirmek için ketojenik diyete başlamadan önce karbonhidrat tüketimini birkaç hafta boyunca kademeli olarak azaltmak gerekir. Kişi, karbonhidrat kullanmayı tamamen bırakmadan önce vücuduna daha fazla yağ yakmayı öğretebilir. Ketojenik diyete ilk başlanılan dönemde, vücut adapte olana kadar kalori hesabı yapmamak ve doyana kadar yemekten kaçınmamak önemlidir.