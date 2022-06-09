41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 16:59 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 17:38

İsrail asıllı Amerikalı oyuncu Natalie Portman bugün 41. yaşını kutluyor. Kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan oyuncu, Oscar ve Altın Küre adaylıklarıyla başarısını kanıtlarken kadın hakları savunucusu ve aktivist kişiliğiyle de öne çıkıyor. İşte 41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman..

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 1

İsrail asıllı Amerikalı oyuncu Natalie Portman 1981 yılında Kudüs’te doğdu. Üç yaşına geldiğinde ailesi ile birlikte Washington'a taşınan oyuncu, New York'ta bulunan American Theater Dance Workshop'dan bale ve modern dans eğitimi aldı.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 2

2003 senesinde Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 3

On dört yaşında rol aldığı  Luc Besson'un Leon adlı filminde Mathilda karakterini oynadı. Bu rol ile Portman, dünya çapında üne kavuştu.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 4

Oyuncu, 2005 yılında Closer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 5

2011 yılında Siyah Kuğu filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını ve Altın Küre'yi kazandı.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 6

Oyuncu, uzun bir zamandır Fransız moda devi Dior'un marka elçisi. 'Miss Dior' parfümünün yüzü olan Portman sık sık kampanya reklamlarında oynuyor.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 7

Marvel'ın Thor filminde rol alan oyuncu, Jane karakterini canlandırdı.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 8

Portman, Thor: Love and Thunder filmiyle seriye geri dönmeye hazırlanıyor.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 9

2005 yılında V For Vendetta filminde rol alan Portman, bu rol ile kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 10

Portman'ın saçlarını bu rol için kazıtması büyük ses getirmişti. 

İşte 41. yaşını kutlayan Natalie Portman'ın kırmızı halı görünümleri ve film rolleri...

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 11

Yara Shahidi ve oyuncu 2022 Dior kampanyasında beraber yer aldı.

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 12

Vox Lux (2018)

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 13

Siyah Kuğu (2010)

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 14

Brothers (2009)

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 15

Bağlanmak Yok (2011)

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 16

Jackie (2016)

41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 17
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 18
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 19
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 20
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 21
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 22
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 23
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 24
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 25
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 26
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 27
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 28
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 29
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 30
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 31
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 32
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 33
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 34
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 35
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 36
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 37
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 38
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 39
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 40
41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman - 41

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