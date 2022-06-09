41. yaşına özel 41 fotoğrafla Natalie Portman

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 16:59 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 17:38
İsrail asıllı Amerikalı oyuncu Natalie Portman 1981 yılında Kudüs’te doğdu. Üç yaşına geldiğinde ailesi ile birlikte Washington'a taşınan oyuncu, New York'ta bulunan American Theater Dance Workshop'dan bale ve modern dans eğitimi aldı.
2003 senesinde Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.
On dört yaşında rol aldığı Luc Besson'un Leon adlı filminde Mathilda karakterini oynadı. Bu rol ile Portman, dünya çapında üne kavuştu.
Oyuncu, 2005 yılında Closer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.
2011 yılında Siyah Kuğu filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını ve Altın Küre'yi kazandı.
Oyuncu, uzun bir zamandır Fransız moda devi Dior'un marka elçisi. 'Miss Dior' parfümünün yüzü olan Portman sık sık kampanya reklamlarında oynuyor.
Marvel'ın Thor filminde rol alan oyuncu, Jane karakterini canlandırdı.
Portman, Thor: Love and Thunder filmiyle seriye geri dönmeye hazırlanıyor.
2005 yılında V For Vendetta filminde rol alan Portman, bu rol ile kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.
Portman'ın saçlarını bu rol için kazıtması büyük ses getirmişti.
İşte 41. yaşını kutlayan Natalie Portman'ın kırmızı halı görünümleri ve film rolleri...
Yara Shahidi ve oyuncu 2022 Dior kampanyasında beraber yer aldı.
Vox Lux (2018)
Siyah Kuğu (2010)
Brothers (2009)
Bağlanmak Yok (2011)
Jackie (2016)