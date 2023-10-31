430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Selena Gomez, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu sosyal medyaya bir süre ara vereceğini "Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya paylaşımı bunu yapamaz" sözleriyle ifade etti.

430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu - 1

Instagram hesabında yaklaşık 430 milyon takipçisi olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar konusunda ilk kez konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu - 2

Birçok ünlü konu hakkında desteğini paylaşırken 31 yaşındaki Gomez'in sessizliğini koruması dikkat çekmişti.

430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu - 3

Gomez sosyal medya hesabında konuyla ilgili "Bir süredir sosyal medyadan uzak kaldım çünkü tüm bu dehşet, nefret, şiddet ve korku beni çok üzüyor" dedi.

430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu - 4

"KEŞKE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLSEYDİM"

Yıldız, "TÜM insanları korumalıyız, özellikle çocukları ve iyilik adına şiddeti sonlandırmalıyız. Sözlerim veya bir hashtag hiçbir zaman yeterli olmayacağı için çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini izlemeye dayanmıyorum. Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya gönderisi bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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