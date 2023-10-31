430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu

"KEŞKE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLSEYDİM"

Yıldız, "TÜM insanları korumalıyız, özellikle çocukları ve iyilik adına şiddeti sonlandırmalıyız. Sözlerim veya bir hashtag hiçbir zaman yeterli olmayacağı için çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini izlemeye dayanmıyorum. Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya gönderisi bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.