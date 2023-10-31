430 milyon takipçili Selena Gomez İsrail-Filistin çatışmasına dair konuştu
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan Selena Gomez, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu sosyal medyaya bir süre ara vereceğini "Keşke dünyayı değiştirebilseydim ama bir sosyal medya paylaşımı bunu yapamaz" sözleriyle ifade etti.
Instagram hesabında yaklaşık 430 milyon takipçisi olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar konusunda ilk kez konuştu.