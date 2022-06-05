44 kiloya düşen Billur Kalkavan: Kilo almaya başladım

Haberler | 05.06.2022 - 10:03
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, 44 kiloya düştüğü için salı gününden bu yana hastanede gözetim altında tutuluyor.
Instagram sayfasında yeni fotoğrafını paylaşıp son durumu hakkında bilgi veren Kalkavan, "Hastaneyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar" diye yazdı.
"Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım, iyi geldi valla" diyen Kalkavan, "Hergün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış" açıklamasını yaptı.
Son olarak doktoruyla fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Sadece bir ricam var" diyerek şunları yazmıştı:
"Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."
Kalkavan’ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım” notuyla yayınlayınca Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği öğrenilmişti.
Aynı fotoğrafı Kalkavan da paylaşarak, "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" demişti.
Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü corona virüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemiş, “Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" demişti.
"Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler" diyen Kalkavan, "Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" ifadesini kullanmıştı.