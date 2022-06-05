44 kiloya düşen Billur Kalkavan: Kilo almaya başladım

"HASTALIĞIMI COVID OLUNCA ÖĞRENDİM"

Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü corona virüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemiş, “Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" demişti.

"Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler" diyen Kalkavan, "Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" ifadesini kullanmıştı.