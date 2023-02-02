46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin müziğinin en önemli isimlerden biri olmayı başardı. Kariyerine 16 Grammy Ödülü sığdıran ünlü şarkıcı, özellikle dans figürleriyle beğeni topladı. Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira, bugün doğum gününü kutluyor. İşte 46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira...

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 1

Son dönemde futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık birlikteliğini sonlandırmasıyla gündeme gelen Shakira, 2 Şubat 1977'de dünyaya geldi.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 2

Kolombiya'da doğan Latin şarkıcı, aynı zamanda söz yazarlığı, dansçılık ve oyunculuk yapmasıyla biliniyor.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 3

Kariyeri boyunca bir çok hit parçaya imza atan şarkıcı, 3 kez Grammy, 13 kez Latin Grammy ve 14 kez Bilboard Latin Müzik Ödülü kazandı.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 4

Dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasında yer alan şarkıcı, 2010 FIFA Dünya Kupası'na özel "Waka Waka" şarkısını seslendirdi. Youtube'da milyonlarda izlenmeye ulaşan parça, dünya çapında hit şarkı oldu.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 5

Shakira, Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 6

Anadili İspanyolca olan şarkıcı, aynı zamanda İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Portekizce konuşuyor.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 7

Şarkıcının Milan ve Sasha adında iki çocuğu var.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 8

Shakira'nın en çok dinlenen şarkıları arasında "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Beautiful Liar" ve "La Tortura" yer alıyor.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 9

ŞARKISI REKOR KIRDI

Şarkıcının Gerard Pique'yi hedef alan "BZRP" adlı şarkısı, ilk 24 saatte 63 milyon izlenmeye ulaşarak platformda en kısa sürede bu rakama ulaşan ilk Latin şarkı oldu.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 10

"LATİN MÜZİĞİN KRALİÇESİ"

Latin Amerika'dan tüm dünyaya uzanan başarısıyla Shakira, "Latin müziğin kraliçesi" unvanını aldı.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 11

Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla satan şarkıcı, tüm zamanların en iyi latin kadın şarkıcıları arasında gösteriliyor.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 12

Forbes'a göre, şarkıcı 2018 yılında albüm satışlarının ulaştığı başarıyla şarkıcıi tüm zamanların en çok satan şarkıcıları listesine girmişti.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 13

İspanyol müziğin tüm dünyada popüler olmasında önemli bir figür olan Shakira, kendisinden sonra gelen Latin şarkıcılara da öncülük yaptı.

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 14

The Guardian'a göre, yıldız "tüm zamanların en iyi Latin şarkıcısı".

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 15
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 16
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 17
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 18
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 19
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 20
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 21
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 22
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 23
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 24
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 25
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 26
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 27
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 28
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 29
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 30
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 31
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 32
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 33
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 34
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 35
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 36
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 37
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 38
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 39
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 40
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 41
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 42
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 43
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 44
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 45
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira - 46

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