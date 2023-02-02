46. yaşına özel 46 fotoğrafla Shakira

Son dönemde futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık birlikteliğini sonlandırmasıyla gündeme gelen Shakira, 2 Şubat 1977'de dünyaya geldi.
Kolombiya'da doğan Latin şarkıcı, aynı zamanda söz yazarlığı, dansçılık ve oyunculuk yapmasıyla biliniyor.
Kariyeri boyunca bir çok hit parçaya imza atan şarkıcı, 3 kez Grammy, 13 kez Latin Grammy ve 14 kez Bilboard Latin Müzik Ödülü kazandı.
Dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasında yer alan şarkıcı, 2010 FIFA Dünya Kupası'na özel "Waka Waka" şarkısını seslendirdi. Youtube'da milyonlarda izlenmeye ulaşan parça, dünya çapında hit şarkı oldu.
Shakira, Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır.
Anadili İspanyolca olan şarkıcı, aynı zamanda İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Portekizce konuşuyor.
Şarkıcının Milan ve Sasha adında iki çocuğu var.
Shakira'nın en çok dinlenen şarkıları arasında "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Beautiful Liar" ve "La Tortura" yer alıyor.
Şarkıcının Gerard Pique'yi hedef alan "BZRP" adlı şarkısı, ilk 24 saatte 63 milyon izlenmeye ulaşarak platformda en kısa sürede bu rakama ulaşan ilk Latin şarkı oldu.
Latin Amerika'dan tüm dünyaya uzanan başarısıyla Shakira, "Latin müziğin kraliçesi" unvanını aldı.
Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla satan şarkıcı, tüm zamanların en iyi latin kadın şarkıcıları arasında gösteriliyor.
Forbes'a göre, şarkıcı 2018 yılında albüm satışlarının ulaştığı başarıyla şarkıcıi tüm zamanların en çok satan şarkıcıları listesine girmişti.
İspanyol müziğin tüm dünyada popüler olmasında önemli bir figür olan Shakira, kendisinden sonra gelen Latin şarkıcılara da öncülük yaptı.
The Guardian'a göre, yıldız "tüm zamanların en iyi Latin şarkıcısı".