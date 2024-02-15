48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı

2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Philip Schneider ile mutlu bir beraberliği olan Hilary Swank, hamileliğini Ekim 2022'de katıldığı Good Morning America programında açıklamıştı.

Ünlü isim, ikiz bebek beklediğini “Bu uzun zamandır istediğim bir şeydi ve bir sonraki işim anne olmak olacak. Ve sadece bir değil, iki tane. Buna inanamıyorum. Bunun hakkında konuşabilmek ve bunu paylaşabilmek çok güzel” diye açıklamıştı.