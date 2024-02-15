48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında anne olmuş, biri kız biri erkek ikizlerini Nisan 2023'te kucağına almıştı. Ünlü isim, Sevgililer Günü'nde bebeklerinin adlarını ilk kez açıkladı.

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 1

2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Philip Schneider ile mutlu bir beraberliği olan Hilary Swank, hamileliğini Ekim 2022'de katıldığı Good Morning America programında açıklamıştı.

Ünlü isim, ikiz bebek beklediğini “Bu uzun zamandır istediğim bir şeydi ve bir sonraki işim anne olmak olacak. Ve sadece bir değil, iki tane. Buna inanamıyorum. Bunun hakkında konuşabilmek ve bunu paylaşabilmek çok güzel” diye açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 2

İKİZ ANNESİ OLDU

Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını açıklayan Swank, Nisan 2023'te ikizlerini kucağına almıştı.

Milyon Dolarlık Bebek filminin yıldızının bir oğlu bir kızı olmuştu.

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 3

"BUNA DEĞERDİ"

Doğumdan sonra ikiz bebekleriyle yalnızca bir kez paylaşım yapan Hilary Swank,  "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Mutlu Paskalyalar! Saf cennetten paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 4

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Hilary Swank, Sevgililer Günü'nde yayınladığı fotoğrafla ikizlerinin adlarını açıkladı.

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 5

"İKİ KÜÇÜK AŞKIMIN İSİMLERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN DAHA İYİ BİR GÜN OLAMAZ"

Fotoğrafta deniz kenarında oturan ikizlerin isimleri arkalarına kumlara yazıldığı görülürken; bebeklerinin adlarının Aya ve Ohm olduğu ortaya çıktı.

48 yaşında anne olmuştu: Hilary Swank ikizlerinin adlarını ilk kez paylaştı - 6

"İKİ KÜÇÜK AŞKIMIN İSİMLERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN DAHA İYİ BİR GÜN OLAMAZ"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sevgililer Gününüz kutlu olsun Not: Başka kimin kumun yenilebilir olduğunu düşünen bebekleri var? Önümde yeni filmim hakkında paylaşımlarda bulunacağım yoğun bir talk şov haftası var, ancak iki küçük aşkımın isimlerini ilk olarak sizlerle paylaşmak için Sevgililer Günü’nden daha iyi bir gün olamaz diye düşündüm" notunu düştü.

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