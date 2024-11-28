50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor

1999 yılında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile nikah masasına oturan İngiliz modacı Victoria Beckham, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Genç kalmak için çeşitli alışkanlıklar edindiğini belirten Victoria Beckham, uzun yıllardır hamur işi ve kırmızı et tüketiminden kaçınıyor.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 1

Geçtiğimiz Nisan ayında 50 yaşına giren Victoria Beckham, ağırlıklı olarak buharda pişirilmiş sebzeler ve ızgara balık tüketiyor. Beckham, bu beslenme düzeni sayesinde sivilce ve akne gibi cilt sorunlarından da kurtulduğunu iddia ediyor.

Kırmızı et tüketimini tamamen bıraktığını belirten Victoria Beckham, gluten yönünden zengin olan hamur işlerini ağzına bile sürmüyor.

25 yıldır aynı şekilde beslenen Victoria Beckham, bağırsak sağlığının cilt üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha büyük olduğunu vurguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 2

Ancak Dr. Thivi Maruthappu, Victoria Beckham'ın sadece buharda pişirilmiş sebzeler ve ızgara balık ile beslenmesini abartılı buldu. Uzman isim, ''Meyve ve sebzeler, cildin erken yaşlanmasına yol açabilen antioksidanlarla doludur. Bunu zaten kabul ediyoruz ancak yine de bu kadar katı bir diyete gerek yok'' dedi.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 3

Dr. Thivi Maruthappu; balık, tofu ve nohut gibi yağsız proteinleri yeterli miktarda tüketmenin, ciltteki kolajenin onarılmasına ve yenilenmesine yardımcı olabileceğinin de altını çizdi.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 4


Kolajen, cilt de dahil olmak üzere vücudun dokularına yapı ve elastikiyet veren, cildin dolgun kalmasını sağlayan ve sarkmasını önleyen bir proteindir. Ancak besinlerden aldığımız kolajenin cilt sağlığımız üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair çok az kanıt bulunmaktadır.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 5

İngiliz Dermatoloji Derneği'ne göre, beslenme ile akne arasındaki bağlantıyı kanıtlayacak yeterli sayıda araştırma bulunmuyor. Ancak şekerli yiyeceklerin ciltte yağ üretimini artırabileceğine ve bunun da bakterileri hapsederek akneye yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunuyor.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 6

Bilim insanları, şekerli yiyeceklerin kan şekerinin yükselmesine yol açabileceğini, bunun da vücuttaki IGF-1 hormonunun seviyesini yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, testosteron ve dihidrotestosteron hormonlarının artmasına neden olur, bu da ciltteki yağ bezlerinin genişlemesine yol açararak yağ üretimini artırır ve ciltte sivilceye neden olan tıkanıklıkların oluşmasına neden olur.

Öte yandan uzmanlar, ekmek başta olmak üzere hamur işi tüketimini kısıtlamanın, mükemmel bir cilde kavuşmanın kesin yolu olmadığını belirtiyor.

50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor - 7

Dermatolog Justine Kluk, "Beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna gibi şekerli ve rafine karbonhidratlı yiyecekleri çok fazla tüketmek, sivilcelerin daha sık çıkmasına neden olabilir ancak tek sebep, beslenme şekli değildir. Sivilce, genellikle ergenlikte başlayan ve yetişkinliğe kadar devam edebilen çok yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Cilt altındaki bezlerin ürettiği yağ miktarını etkileyen hormonal dalgalanmalar, bazı ilaçlar ve cilt ürünleri, sivilce oluşumunu tetikleyebilir'' ifadelerini kullandı.

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