50 yaşındaki Victoria Beckham cam gibi cildinin sırrını açıkladı: Bu iki besini ağzına bile sürmüyor

Geçtiğimiz Nisan ayında 50 yaşına giren Victoria Beckham, ağırlıklı olarak buharda pişirilmiş sebzeler ve ızgara balık tüketiyor. Beckham, bu beslenme düzeni sayesinde sivilce ve akne gibi cilt sorunlarından da kurtulduğunu iddia ediyor.

Kırmızı et tüketimini tamamen bıraktığını belirten Victoria Beckham, gluten yönünden zengin olan hamur işlerini ağzına bile sürmüyor.

25 yıldır aynı şekilde beslenen Victoria Beckham, bağırsak sağlığının cilt üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha büyük olduğunu vurguluyor.