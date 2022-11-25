51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta

Elizabeth Taylor'ın 1961'de ödül kazandığı Oscar Ödül Töreni'nde giydiği elbisesi yıllar sonra eski yardımcısının bavulundan çıktı. Taylor'ın yalnızca bir kez giydiği bu özel elbise 6 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek müzayedede satışa çıkacak.

51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 1

Sinemanın efsane yıl dızlarından Elizabeth Taylor'ın 1961 yılında "Butterfield" filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı Oscar ödül töreni'nde giydiği elbise 51 yıl sonra ortaya çıktı.


51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 2

Üst kısmı sarı ve kolsuz olan, üzerinde yeşil tonlarında işlenmiş küçük çiçekler bulunan elbiseyi Taylor o gece törene giderken "moda dünyası bir taçsa eğer, bu da onun en değerli mücevherlerinden biri" şeklinde tanımlamıştı.

51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 3

O gece Taylor'ın menekşe gözleriyle birleşince herkesi büyüleyen bu elbise bir daha görülmedi. Dior Modaevi, elbisenin kendi arşivlerinde yer aldığına emindi.

51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 4

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Modaevinin arşivlerinde yer alan elbisenin Taylor'ın giydiği değil bir kopyası olduğu anlaşıldı. Taylor'ın giydiği elbise geçtiğimiz günlerde eski yardımcısının bavulunda bulundu.

51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 5

Yarım asrı aşkın bir süre Londra'da bir bavulda bekleyen "Rio Gecesi" adlı bu elbise, 6 Aralık'ta, Londra'da müzayedede satışa çıkacak.

51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta - 6

Elbisenin yaklaşık 60 bin sterline satılması bekleniyor.Koleksiyonda satışa çıkacak parçalar arasında Liz Taylor'ın başka kıyafetleri de bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER