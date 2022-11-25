51 yıl sonra ortaya çıkan Elizabeth Taylor'ın ikonik elbisesi satışta

Sinemanın efsane yıl dızlarından Elizabeth Taylor'ın 1961 yılında "Butterfield" filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı Oscar ödül töreni'nde giydiği elbise 51 yıl sonra ortaya çıktı.
Üst kısmı sarı ve kolsuz olan, üzerinde yeşil tonlarında işlenmiş küçük çiçekler bulunan elbiseyi Taylor o gece törene giderken "moda dünyası bir taçsa eğer, bu da onun en değerli mücevherlerinden biri" şeklinde tanımlamıştı.
O gece Taylor'ın menekşe gözleriyle birleşince herkesi büyüleyen bu elbise bir daha görülmedi. Dior Modaevi, elbisenin kendi arşivlerinde yer aldığına emindi.
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Modaevinin arşivlerinde yer alan elbisenin Taylor'ın giydiği değil bir kopyası olduğu anlaşıldı. Taylor'ın giydiği elbise geçtiğimiz günlerde eski yardımcısının bavulunda bulundu.
Yarım asrı aşkın bir süre Londra'da bir bavulda bekleyen "Rio Gecesi" adlı bu elbise, 6 Aralık'ta, Londra'da müzayedede satışa çıkacak.
Elbisenin yaklaşık 60 bin sterline satılması bekleniyor.Koleksiyonda satışa çıkacak parçalar arasında Liz Taylor'ın başka kıyafetleri de bulunuyor.