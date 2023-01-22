56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu ve yapımcı Salma Hayek, 1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gördü.
İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen, oyunculuk kariyerine Meksika'da, 1989 yapımı pembe dizi Teresa'daki başrolüyle başlayan Hayek, Hollywood dünyasına girdiği günden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.
Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı, Dogma, Frida gibi filmleriyle hafızalara kazınan, Frida performansıyla Oscar'a day gösterilen ilk Meksikalı olan Hayek, şimdi 56 yaşında ve kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
Yıllara meydan okuyan ünlü yıldız, bunu Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seriyor. Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek, geçen hafta yapılan Altın Küre Ödülleri gecesine giydiği kıyafetle verdiği pozu sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Hayek, cesur dekoltesiyle öne çıkan elbisesi ve yaşından genç gösterişiyle hayranlarından övgü topladı.
Hayek, Instagram hesabını aktif kullanan yıldızlardan. Sık sık gündelik hayatından ya da etkinliklerden pozlarını paylaşıyor.
22,5 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız, ailesiyle birlikte verdiği pozları da yayınlıyor.
Hayek'in fotoğraflarına beğeni yağıyor.
İşte yaşlanmaya karşı direnen Hayek'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları...