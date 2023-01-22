56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor

Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı 'Desperado' filmiyle dünyanın tanıdığı genç bir yıldız haline gelen Salma Hayek, artık 56 yaşında! Meksika ve Lübnan asıllı Hollywood yıldızı, yıllara meydan okuduğunu gösteren son sosyal medya pozuyla gündem oldu.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 1

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan oyuncu ve yapımcı Salma Hayek, 1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gördü.  

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 2

İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen, oyunculuk kariyerine Meksika'da, 1989 yapımı pembe dizi Teresa'daki başrolüyle başlayan Hayek, Hollywood dünyasına girdiği günden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 3

Gün Batımından Şafağa, Vahşi Vahşi Batı, Dogma, Frida gibi filmleriyle hafızalara kazınan, Frida performansıyla Oscar'a day gösterilen ilk Meksikalı olan Hayek, şimdi 56 yaşında ve kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 4

Yıllara meydan okuyan ünlü yıldız, bunu Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seriyor. Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek, geçen hafta yapılan Altın Küre Ödülleri gecesine giydiği kıyafetle verdiği pozu sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Hayek, cesur dekoltesiyle öne çıkan elbisesi ve yaşından genç gösterişiyle hayranlarından övgü topladı.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 5

Hayek, Instagram hesabını aktif kullanan yıldızlardan. Sık sık gündelik hayatından ya da etkinliklerden pozlarını paylaşıyor.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 6

22,5 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız, ailesiyle birlikte verdiği pozları da yayınlıyor.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 7

Hayek'in fotoğraflarına beğeni yağıyor.

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 8

İşte yaşlanmaya karşı direnen Hayek'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 9
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 10
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 11
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 12
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 13
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 14
56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor - 15

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