56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyan ünlü yıldız, bunu Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seriyor. Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek, geçen hafta yapılan Altın Küre Ödülleri gecesine giydiği kıyafetle verdiği pozu sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Hayek, cesur dekoltesiyle öne çıkan elbisesi ve yaşından genç gösterişiyle hayranlarından övgü topladı.