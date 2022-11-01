7 çocuklu Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin çiftinin çocuk kararı

Hilaria Baldwin ve Alec Baldwin, yedi çocuklu bir aile oldu. 38 yaşındaki Hilaria Baldwin, ailelerini daha fazla büyütüp büyütmeyecekleri konusunda konuştu.
US Weekly’ye röportaj veren Hilaria Baldwin, “Yedi çocuk var ama söz konusu olan ben ve Alec. Dolayısıyla zaman gösterecek” dedi. Hilaria Baldwin, böylece kendisinin sekizinci, eşinin de dokuzuncu çocuğu için ihtimal dahilinde olduğu mesajını verdi.
Kalabalık ev hayatı hakkında da konuşan Hilaria Baldwin, “Üç çocuğu geçtikten sonra kaosu benimsemeye başladığımı söylemeliyim. Çılgın ve çok eğlenceli bir evimiz var” dedi.
Baldwin çiftinin Ilaria Catalina Irena Baldwin adını verdikleri yedinci çocukları eylül ayında dünyaya geldi. Çiftin ayrıca Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) ve Lucia (1) adlarında çocukları var.
Hilaria Baldwin, martta paylaştığı videoda yedinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
Hilaria o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen birkaç yıldaki iniş ve çıkışlardan sonra heyecan verici büyük bir sürprizimiz var: Bu sonbaharda bir başka Baldwinito geliyor. Ailemizin tamamlandığından epey emindik ve bu sürprizden fazlasıyla memnunuz."
Alec Baldwin’in ayrıca eski eşi Kim Bassenger’dan 27 yaşında Ireland Baldwin adında kızı bulunuyor. Ireland Baldwin, 2013 yılından bu yana modellik yapıyor.