75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto

Haberler - ntv.com.tr | 21.05.2022 - 11:02
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin dördüncü gününe kırmızı halıdaki çıplak protesto damga vurdu. 1946'dan beri düzenlenen ve film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes'da, kameralar kırmızı halıdaki ünlüleri takip ederken bir anda protesto gösterisiyle karşılaştı.
Tüm dünyanın gözü kulağı Cannes’tayken, çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici kırmızı halıdaydı. Idris Elba ve Tilda Swinton'ın başrolleri paylaştığı 'Three Thousand Years of Longing' filminin gösterimi öncesi yapılan kırmızı halı geçidinde, ismi açıklanmayan protestocu, üzerindeki kıyafetleri yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış vücudundaki "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazısıyla savaşı protesto etti.
Vücuduna yazdığı mesajı yüksek sesle de dillendiren ve kırmızı halının ortasında "Bize tecavüz etmeyin!" diye bağıran protestocuya güvenlik görevlileri müdahale etti.
Güvenlik görevlileri çıplak protestocunun üzerini ceketle örtmeye çalıştı.
O anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Fransız aktivistin yaptığı eylemi, SCUM adlı feminist grup sosyal medyadan paylaşarak sahiplendi. Grup, protestoyu, "Bir SCUM aktivisti, savaş bağlamında Ukraynalı kadınlara uygulanan cinsel şiddeti kınamak için Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına giriyor" sözleriyle duyurdu.
Festival, Ukrayna'daki savaşla ilgili birçok tartışmanın ortasında gerçekleşiyor. Resmi Rus delegasyonları ve Putin'i destekleyen basından gazeteciler etkinliğe kabul edilmezken, dün Rus oligark Roman Abramovich tarafından desteklenen bir film festivalde yayınlandı.
Festival direktörü Thierry Fremaux, festival başlarken yaptığı açıklamada, tüm parıltının yanı sıra Cannes'ın Ukrayna'daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini söyleyerek, “Birlikte harika bir festival geçireceğiz. Ukrayna'yı düşünmeyi hiç bırakmadan sinema hakkında çok düşüneceğiz" dedi.
Cannes'ın kırmızı halısı protestolara yabancı değil. 2018'de 82 kadın film endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmişti. Birkaç gün sonra da kırmızı halıda ırkçılık karşıtı bir protesto da yapılmıştı.