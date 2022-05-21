75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto

Haberler - ntv.com.tr | 21.05.2022 - 11:02

Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'ne çıplak protesto damga vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı protesto eden bir kadın, Ukrayna bayrağı rengine boyadığı bedenindeki "Bize tecavüz etmeyi bırakın!" sözleriyle dünyaya mesaj verdi.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 1

Bu yıl 75'incisi düzenlenen  Film Festivali'nin dördüncü gününe kırmızı halıdaki çıplak protesto damga vurdu. 1946'dan beri düzenlenen ve film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes'da, kameralar kırmızı halıdaki ünlüleri takip ederken bir anda protesto gösterisiyle karşılaştı.  

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 2

Tüm dünyanın gözü kulağı Cannes’tayken, çıplak vücudunu bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici kırmızı halıdaydı. Idris Elba ve Tilda Swinton'ın başrolleri paylaştığı 'Three Thousand Years of Longing' filminin gösterimi öncesi yapılan kırmızı halı geçidinde, ismi açıklanmayan protestocu, üzerindeki kıyafetleri yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış vücudundaki "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazısıyla savaşı protesto etti.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 3

Vücuduna yazdığı mesajı yüksek sesle de dillendiren ve kırmızı halının ortasında "Bize tecavüz etmeyin!" diye bağıran protestocuya güvenlik görevlileri müdahale etti.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 4

Güvenlik görevlileri çıplak protestocunun üzerini ceketle örtmeye çalıştı.

O anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 5

Fransız aktivistin yaptığı eylemi, SCUM adlı feminist grup sosyal medyadan paylaşarak sahiplendi. Grup, protestoyu, "Bir SCUM aktivisti, savaş bağlamında Ukraynalı kadınlara uygulanan cinsel şiddeti kınamak için 'nin kırmızı halısına giriyor" sözleriyle duyurdu.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 6

Festival, Ukrayna'daki savaşla ilgili birçok tartışmanın ortasında gerçekleşiyor. Resmi Rus delegasyonları ve Putin'i destekleyen basından gazeteciler etkinliğe kabul edilmezken, dün Rus oligark Roman Abramovich tarafından desteklenen bir film festivalde yayınlandı.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 7

Festival direktörü Thierry Fremaux, festival başlarken yaptığı açıklamada, tüm parıltının yanı sıra Cannes'ın Ukrayna'daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini söyleyerek, “Birlikte harika bir festival geçireceğiz. Ukrayna'yı düşünmeyi hiç bırakmadan sinema hakkında çok düşüneceğiz" dedi.

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 8

Cannes'ın kırmızı halısı protestolara yabancı değil. 2018'de 82 kadın film endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmişti. Birkaç gün sonra da kırmızı halıda ırkçılık karşıtı bir protesto da yapılmıştı. 

75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER