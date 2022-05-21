75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Ukrayna için çıplak protesto

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin dördüncü gününe kırmızı halıdaki çıplak protesto damga vurdu. 1946'dan beri düzenlenen ve film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes'da, kameralar kırmızı halıdaki ünlüleri takip ederken bir anda protesto gösterisiyle karşılaştı.