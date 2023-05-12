79 yaşındaki Robert De Niro yedinci çocuğunun adını açıkladı

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

1976’da De Niro, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan "Taksi Şoförü" setinde tanıştılar. De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek soyadını verdi. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi.