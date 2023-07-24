8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti. 8 yıl hapis cezası istenen şarkıcı, katıldığı bir törenden 8 ödülle ayrıldı. Shakira başarısını iki çocuğuyla kutladı.

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile adından söz ettiren Shakira'nın adı Hollwyood yıldızı Tom Cruise ve F1 pilotu Lewis Hamilton ile anılmıştı. Son olarak basketbol oyuncusu Jimmy Butler ile birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti.

İspanya'da bir mahkeme, Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira için 2018'de gelir ve servet versiginde sahtecilik yaptığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatmış ve şarkıcının 8 yıl hapsi istenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 2

Şarkıcı geçtiğimiz akşam Porto Riko'da düzenlenen Premios Juventud 2023 adlı ödül törenine katıldı.

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 3

8 ÖDÜL KAZANDI

46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, "En İyi Kadın Şarkıcı" ve "En İyi Şarkı" başta olmak üzere törenden 8 ödülle ayrıldı.

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 4

OĞULLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen şarkıcı, törene Pique ile birlikteliğinden olan oğulları Sasha (8) ve Milan (10) ile katıldı.

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 5

Gecede 8 ödül kazanan Shakira, başarısını oğullarıyla kutladı.

8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı - 6

"AİLEM DAĞILMIŞTI"

Öte yandan, Shakira Pique'nin kendisini aldattığı haberini babası yoğun bakımdayken aldığını söylemişti. Barselona'dan taşınıp çocuklarıyla birlikte Miami'ye yerleşen Kolombiyalı şarkıcı, People en Espanol dergisine konuştu.

46 yaşındaki şarkıcı, "Her şey bir anda oldu. Ailem dağılmıştı. İhanete uğradığımı, babam yoğun bakımdayken basından öğrenmiştim" dedi.

Yaşadığı zorlu süreci "atlatamayacağına" inandığını belirten şarkıcı "Hayatımda en çok sevdiğim erkek, babam, ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ya da en yakın arkadaşımdan tavsiye alamıyordum" dedi.

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