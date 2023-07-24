8 yıla kadar hapsi istenen Shakira'ya ödül yağdı

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile adından söz ettiren Shakira'nın adı Hollwyood yıldızı Tom Cruise ve F1 pilotu Lewis Hamilton ile anılmıştı. Son olarak basketbol oyuncusu Jimmy Butler ile birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti.

İspanya'da bir mahkeme, Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira için 2018'de gelir ve servet versiginde sahtecilik yaptığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatmış ve şarkıcının 8 yıl hapsi istenmişti.