83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması

"MOTİVE EDEN BİR ŞEY"

80'li yaşlarında yeniden baba olmadan önce Pacino'nun, oyuncu Beverly D'Angelo'yla 23 yaşındaki ikizleri Anton ve Olivia, Jan Tarrant'la da 34 yaşındaki kız çocuğu Julie olmak üzere üç çocuğu vardı.

The Godfather filminin yıldızına göre babalık, hayatı boyunca kendisini motive eden bir şey oldu.