83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması

Oscar ödüllü 84 yaşındaki aktör Al Pacino, geçtiğimiz yıl haziran ayında dördüncü kez baba oldu. People dergisine konuşan ünlü oyunucu, babalık deneyimi ve bunun nasıl daha iyi biri olmasını sağladığı hakkında konuştu.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 1

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino geçtiğimiz yıl haziran ayında 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek sahibi oldu.

Pacino, Roman isimli dördüncü çocuğu dünyaya geldiktena bir yıl sonra ebeveyn olmanın sevinçlerinden bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 2

"MOTİVE EDEN BİR ŞEY"

80'li yaşlarında yeniden baba olmadan önce Pacino'nun, oyuncu Beverly D'Angelo'yla 23 yaşındaki ikizleri Anton ve Olivia, Jan Tarrant'la da 34 yaşındaki kız çocuğu Julie olmak üzere üç çocuğu vardı.  

The Godfather filminin yıldızına göre babalık, hayatı boyunca kendisini motive eden bir şey oldu.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 3

"EPEY BÜYÜK BİR HAYAT YAŞADIM"

People dergisine konuşan Pacino,  "Tüm hayatımı değiştirdi" dedi.

"Kendi odağını çocuğun olan diğer insanlara verme fikri… İşte sevgi bu."diye konuştu.

Annesinin kendisine taktığı lakaptan esinlenerek Sonny Boy adını verdiği yeni anı kitabını yazarken, bunun çocukları da dahil olmak üzere sevdikleri için bir şey olmasını istediğini de paylaştı .

Pacino "En azından bana göre, epey büyük bir hayat yaşadım" dedi.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 4

"KALMAK İÇİN BİR AMACIM OLDU" 

Al Pacino, yakın zamanda New York Times ile yaptığı röportajda 16 aylık oğlu Roman ile olan ilişkisine dair önemli detaylar paylaştı.

Anı kitabının sonunda yer alan kesitlerde, Roman’ın büyüdüğünü ve dünyayı daha iyi anlamaya başladığını ifade etti. Pacino, hikayesini oğlunun bir gün okuması için yazmak istediğini belirtti ve "Bu, benim biraz daha uzun süre burada kalmam için bir çaba oldu" dedi.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 5

Pacino, Roman'ın annesi Noor Alfallah ile resmen ayrıldıklarını doğrularken, aralarındaki ilişkinin arkadaşlık boyutunda olduğunu kaydetti.  İkiliye yakın bir kaynak, Pacino ve Alfallah'ın yıllardır iyi arkadaş olduklarını ve oğulları Roman’ı birlikte yetiştirdiklerini açıkladı.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 6

Geçen sene, Pacino'yla Alfallah'ın ayrıldığına dair ilk haberler yalanlanmıştı. Ancak Kasım 2023'te TMZ'nin ulaştığı yasal belgeler, ikilinin hazırlayıp kararlaştırdığı velayet anlaşmasının detaylarını doğrulamıştı. Pacino'nun çocuğunu ziyaret etme hakkı var ve Alfallah, oğulları üzerinde birincil velayete sahip. Her ikisinin de temelde yasal velayeti bulunuyor.

83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması - 7

Pacino, eski sevgilisine nafaka olarak önden 110 bin dolar ödemeyi kabul etmiş ve kendisinin temel çocuk desteği için aylık 30 bin dolar ödemesine karar verilmişti. Ayrıca Pacino, bir gece hemşiresi için de aylık 13 bin dolar ödemek zorunda ve sigorta tarafından karşılanmayan her bir tıbbi masrafı üstlenecek.

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