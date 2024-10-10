83 yaşında baba olan Al Pacino'dan "tüm hayatım değişti" açıklaması
Oscar ödüllü 84 yaşındaki aktör Al Pacino, geçtiğimiz yıl haziran ayında dördüncü kez baba oldu. People dergisine konuşan ünlü oyunucu, babalık deneyimi ve bunun nasıl daha iyi biri olmasını sağladığı hakkında konuştu.
Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino geçtiğimiz yıl haziran ayında 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek sahibi oldu.
Pacino, Roman isimli dördüncü çocuğu dünyaya geldiktena bir yıl sonra ebeveyn olmanın sevinçlerinden bahsetti.