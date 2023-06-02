83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Oscar ödüllü 82 yaşındaki aktör Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi.

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 1

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino, geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyurmuştu. 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayan Pacino, uzun bir süre gündem olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 2

Pacino'nun Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, oyuncu sevgilisinden çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istedi. Birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği belirtildi.

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 3

TMZ'nin haberine göre oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti.

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 4

TESTİ YAPTIRMAYI KABUL ETTİ

İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 5

Tüm bu iddiaların aksine, hamilelik haberi  ilk kez duyurulduğunda, Pacino'nun baba olacağı için çok sevindiği ve ikilinin hala birbirini çok sevdiği ifade edilmişti.

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 6

ÜÇ ÇOCUK BABASI

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası.

Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var. 

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun DNA testi istediği ortaya çıktı - 7

DE NIRO DA 79 YAŞINDA YENİDEN BABA OLDU

Kısa süre önce Pacino'nun yakın dostu olan 79 yaşındaki usta aktör Robert De Niro'nun da kız arkadaşı Tiffany Chen'den çocuğu dünyaya gelmişti. Böylece De Niro, yedi çocuk babası oldu.

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