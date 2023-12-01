83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu?
Haziran ayında sürpriz bir şekilde baba olan Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah evlilik iddialarına açıklık getirdi.
AYRILDILAR
Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
Noor Alfallah'ın oğlu Roman Alfallah Pacino'nun velayetini istediği ve nafaka almayı amaçladığı iddia edilmişti.