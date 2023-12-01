83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu?

Haziran ayında sürpriz bir şekilde baba olan Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah evlilik iddialarına açıklık getirdi.

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 1

AYRILDILAR

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Noor Alfallah'ın oğlu Roman Alfallah Pacino'nun velayetini istediği ve nafaka almayı amaçladığı iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 2

NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU

Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'ın alacağı nafaka miktarı belli oldu. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre Al Pacino, genç sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek. Usta oyuncunun Alfallah’a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi.

Oyuncunun, oğlunun eğitim fonu için yıllık 15 bin dolar vereceği biliniyor.

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 3

EVLENECEKLER Mİ?

Çocuklarının velayetinde anlaşmaya varan çiftin evleneceği yönünde iddialar gündeme geldi. 29 yaşındaki film yapımcısı TMZ'ye konuştu.

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 4

İlk kez anne olan Alfallah, 83 yaşındaki Pacino'yu ne kadar çok sevse de "evlenecek biri" olmadığını söyledi.

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 5

Çiftin 5 aylık Roman adında bir erkek çocuğu var.

83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino evleniyor mu? - 6

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

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