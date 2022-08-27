94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk: Melisa Raouf makyajsız yarıştı

"KUSURLARIMIZ BİZİ BİZ YAPAR"

Independent gazetesine konuşan Raouf, "Farklı yaşlardaki birçok kız makyaj yapıyor, çünkü bunu yapmak için baskı altında hissediyorlar. Kişi kendi teninde mutluysa, yüzümüzü makyajla kapatmak zorunda kalmamalıyız. Kusurlarımız bizi biz yapar ve her bireyi benzersiz kılan da budur" dedi.