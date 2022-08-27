94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk: Melisa Raouf makyajsız yarıştı

Haberler | 27.08.2022 - 16:59
İngiltere'deki güzellik yarışmanın 94 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ekim ayında yapılacak güzellik yarışmasının finalistleri arasında, ezberleri bozan bir yarışmacı var. Melisa Raouf adlı finalist, podyumda makyajsız boy gösterecek.
20 yaşındaki Raouf, Londra'da düzenlenen yarı finale herhangi bir kozmetik ürünü kullanmadan katıldı ve 17 Ekim'deki finalde yarışmaya hak kazandı.
Genç kadın, kadınlara doğal görünümlerini benimsemeleri için ilham verme umuduyla bu kararı aldığını söyledi.
Independent gazetesine konuşan Raouf, "Farklı yaşlardaki birçok kız makyaj yapıyor, çünkü bunu yapmak için baskı altında hissediyorlar. Kişi kendi teninde mutluysa, yüzümüzü makyajla kapatmak zorunda kalmamalıyız. Kusurlarımız bizi biz yapar ve her bireyi benzersiz kılan da budur" dedi.
Genç yaşta makyaj yapmaya başlamasına rağmen, yarışma için makyaj geleneğinden kaçınmaya karar verdiğini söyleyen Raouf, "Güzellik standartlarını karşıladığımı hiç hissetmedim. Yakın zamanda kendi cildimde güzel olduğumu kabul ettim ve bu yüzden makyajsız rekabet etmeye karar verdim" diye konuştu.
2019'da da aynı yarışma kapsamında katılımcıların makyajsız yarışacağı bir tur düzenlenmişti.
Miss England'ın direktörü Angie Beasley, "Çoğu yarışmacı çok ağır makyajlı fotoğraflar gönderdiğinden, 2019'da Çıplak Yüz Top Model turunu tanıttık ve makyajın arkasındaki gerçek kişiyi görmek istedik" dedi.
Organizatörlere göre Raouf, ekim ayında yapılacak ulusal finale yine makyajsız çıkmayı planlıyor. Beasley, "Miss England'da ona iyi şanslar diliyoruz, herkes makyaj yaparken onun bunu yapması çok cesurca, ama genç kadınlara önemli bir mesaj gönderiyor" dedi.