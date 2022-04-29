96 yaşına giren Kraliçe Elizabeth bastonu attı

ZORLUKLARA RAĞMEN MUTLU

'York Dükü' unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle önceki gün meclis gündemine taşınmış, York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşulmuştu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etmişti.

Son dönemdeki bu zorluğa rağmen Kraliçe, konuklarını karşılarken yüzündeki büyük gülümsemeyle ruh halinin iyi olduğunu gösterdi.