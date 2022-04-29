96 yaşına giren Kraliçe Elizabeth bastonu attı

Haberler - ntv.com.tr | 29.04.2022 - 10:29
Kraliçe Elizabeth, İsviçre Başbakanı Ignazio Cassis ve eşi Paola’yı yüz yüze bir görüşme yaparak ağırladığında eski sağlıklı günlerine dönmüş hali dikkat çekti.
Geçen hafta Sandringham’da 96’ncı yaş günü kutlaması yapılan Kraliçe, bir haftalık dinlenmenin ardından Windsor Kalesi’nde çalışmaya döndü.
Son aylarda hareket sorunları yaşamasına rağmen, Oak Room'un oturma odasında Ignazio Cassis ve karısı Paola ile el sıkışırken ve fotoğraf çektirirken Kraliçe’nin bastonu olmadan ayağa kalktığı görüldü.
'York Dükü' unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle önceki gün meclis gündemine taşınmış, York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşulmuştu. Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etmişti.
Son dönemdeki bu zorluğa rağmen Kraliçe, konuklarını karşılarken yüzündeki büyük gülümsemeyle ruh halinin iyi olduğunu gösterdi.
Kraliçe, annesinden miras kalan meyve temalı safir ve elmas üzüm broşuyla uyumlu, mavi ve gri şal desenli ipek bir elbise ile görüntülendi.
Son dönemlerde katıldığı etkinliklerde bastonuyla görüntülenen Kraliçe, yüz yüze görüşme yapmayı da pek tercih etmiyordu.
Kraliçe, konuklarını uzaktan görüntülü bağlantı yoluyla ağırlıyordu.
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin 10 Mayıs'ta Parlamento Devlet Açılışı’na katılmayı umduğunu, ancak katılımın, tarih yaklaştıkça daha netleşeceğini açıkladı.
Kraliçe, Parlamento açılışına tahtta oturduğu sürece hep katıldı. İki istisnai durum oldu: Biri 1959’da, diğeri 1963’teydi. Her ikisi de oğulları Prens Charles ile Prens Andrew’e hamile olduğu zamanlardı.
Öte yandan Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarına da bir ay kaldı.
6 Şubat’ta tahttaki 70. yılını dolduracak ve "Platin Jübile"sine erişen ilk Britanya hükümdarı unvanını alacak olan Elizabeth’in bu tarihi olayı, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
2-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Platin Jübile kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları özel bir konserde bir araya gelecek, Kraliçe Elizabeth’in sarayları ziyarete açılacak.