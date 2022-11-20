ABD Başkanı Joe Biden'ın torunu Naomi Biden Beyaz Saray'da evlendi

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil, bütün ailesi mercek altında. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Peter Neal (25) ile evlendi.
Avukat olan Biden (28), Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre 250 misafirin katılım gösterdiği bir törenle dünyaevine girdi.
Biden'ın en büyük torunu olan 28 yaşındaki Naomi Biden’ın düğünü Beyaz Saray tarihinde yapılan 19. düğün olma özelliği taşıyor.
Son olarak 2013 yılında, eski ABD Başkanı Barack Obama Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza’nın Gül Bahçesi’nde evlenmesine izin vermişti
Beyaz Saray, Biden'ın torununun seremonisi için beyaz çiçeklerle süslendi.
First Lady Jill Biden yaptığı açıklamada “Naomi’nin büyüdüğünü ve kendisi için harika bir yaratmasını izlemek inanılmaz bir mutluluk” ifadesini kullandı.
Noami Biden, ABD Başkanı Joe Biden’in Neilia Hunter ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın torunu Naomi Biden Beyaz Saray'daki düğününden görüntüler...