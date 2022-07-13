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ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü

Haberler | 13.07.2022 - 07:53

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Latin Amerikalıları Meksika mutfağının sevilen lezzeti taco yemeğine benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası özür diledi.

ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü - 1

ABD Başkanı 'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırılmasının ardından First Lady Jill Biden da tepkilerin hedefinde yer aldı.

ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü - 2

First Lady Jill Biden, Latin Amerikalıları Meksika mutfağının sevilen lezzeti taco yemeğine benzetti.

ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü - 3

Gelen tepkilerin ardından özür mesajını First Lady'nin sözcüsü Twitter hesabından yayınladı.

ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü - 4

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor"

ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü - 5

First Lady Biden, Teksas'ta katıldı konferansta Latin Amerikalılar için "Burada San Antonio'daki kahvaltılık tacolar kadar benzersizsiniz" demişti. Bunun üzerine, Latin Amerikalılar ve Ulusal Hispanik Gazetecileri Derneği, "Biz taco değiliz" diyerek tepki göstermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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