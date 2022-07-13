ABD First Lady'si Jill Biden'dan 'taco yemeği' özrü

First Lady Biden, Teksas'ta katıldı konferansta Latin Amerikalılar için "Burada San Antonio'daki kahvaltılık tacolar kadar benzersizsiniz" demişti. Bunun üzerine, Latin Amerikalılar ve Ulusal Hispanik Gazetecileri Derneği, "Biz taco değiliz" diyerek tepki göstermişti.