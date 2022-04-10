ABD'de seçime katılan Mehmet Öz mal varlığını açıkladı

MEDYADAN 10 MİLYON DOLAR KAZANDI

Mal varlığı raporu, Dr. Öz’ün yalnızca geçen yıl, çoğunlukla medya şirketi aracılığıyla yaklaşık 10 milyon dolar kazandığını gösteriyor. Rapora göre 1,6 milyon ila 10 milyon dolarlık artı geliri, yatırımlardan ve diğer kaynaklardan geldi.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre ünlü kalp cerrahı, Dr. Oz Show adlı TV programından yılda 2 milyon dolar kazandı. Programın yapımcısı da olan Dr. Öz, kazancına ek olarak yılda 194 bin dolar daha maaş aldı.