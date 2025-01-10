ABD’deki yangın felaketinde Survivor Turabi’nin de evi ve arabası yandı: Yine sıfırdan başlayacağız
Survivor şampiyonluğu ile tanınan Turabi Çamkıran'da ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu. Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin de arabasının da yandığını duyurdu.
Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış, şampiyon olmuştu. Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.