ABD’deki yangın felaketinde Survivor Turabi’nin de evi ve arabası yandı: Yine sıfırdan başlayacağız

Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katıldı ve şampiyon oldu. Aynı sene şampiyon olarak yarışmanın 34. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds 2'ye katıldı, yarışmanın 10. bölümünde diskalifiye oldu. 2022'de aynı yarışmanın 38. sezonu olan The Challenge: Ride or Dies'a katıldı, yarışmadan elenen 5. isim oldu.