ABD’deki yangın felaketinde Survivor Turabi’nin de evi ve arabası yandı: Yine sıfırdan başlayacağız

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Kahramanmaraş Afşinli bir baba ve Kayseri Sarızlı bir annenin çocuğu olarak Mersin’de dünyaya geldi. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi.Gençliğinden beri hem breakdance hem muay thai hem de karma dövüş sanatları ile ilgilendi. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. İlk olarak 2008 yılında Huysuz Virjin'in sunduğu Dans Eder misin? yarışmasına katıldı.



