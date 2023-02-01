ABD’li aktör Alec Baldwin “kasıtsız adam öldürmek”ten suçlandı

Prova sırasında yaralanan film yönetmeni Joel Souza ile ilgili ise herhangi bir suçlama yapılmadı.

Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Baldwin ve Gutierrez-Reed’in “kasıtsız adam öldürmek” suçundan suçlanacağını aktarmış, ikili hakkında ay sonuna kadar dava açılacağını duyurmuştu.