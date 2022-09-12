ABD'li oyuncu Zac Efron agorafobisi olduğunu açıkladı: Dışarı çıkmıyorum

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi, kişinin bir alana sıkışmış hissi yaşadığı, panikleyip, bulunduğu ortamdan çıkamayıp, kaçamayacakmış gibi gelen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Kalp krizi geçirecek hatta ölecekmiş gibi düşüncelere sebebiyet veren hastalık, kişinin evden dahi çıkmak istememesine sebep olur.