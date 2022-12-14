Survivor 2023 sezonunun ikinci yarışmacısı Ümit Erdim oldu: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun yarışmacıları kimler?

YENİ SEZON NASIL OLACAK?

Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak" demişti.