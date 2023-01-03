Acun Ilıcalı mesai saatlerine isyan etti: Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor, insanlar uyusun ya!

"MECBURİYETLER ÖZEL HAYATIMIZI ELİMİZDEN ALMIŞ"

"Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum" diyen Ilcalı, şöyle devam etti:

"Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye temmuzda çalışıyoruz?"