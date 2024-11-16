Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi

Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi. 8 raunt süren mücadelede kazanan Jake Paul oldu. Karşılşamayı tribünden izleyen Acun Ilıcalı, eşi Çağla Altunkaya, Banu Ilıcalı, İhsan Tarkan ve Gökhan Özdemir ise stadyumdan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 1

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 2

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Kazanan Jake Paul oldu.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 3

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 4

Acun Ilıcalı eşi Çağla Altunkaya, kızı Banu Ilıcalı, İhsan Tarkan, Gökhan Özdemir ve diğer aile üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 5

Acun Ilıcalı ve ailesi karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 6

Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya, Mike Tyson baskılı bir sweatshirt giyen Gökhan Özdemir'i "Seçmiş tarafını" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 7

Banu Ilıcalı da Gökhan Özdemir ile verdiği pozda Mike Tyson'ı desteklediğini gözler önüne serdi.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 8

Öte yandan 58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı.

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.

Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi - 9

DRAKE 335 BİN DOLAR KAYBETTİ

Ayrıca pek çok kişi binlerce karşılaşmayı Mike Tyson'ın kazanacağına dair binlerce dolarlık bahis oynadı.

O isimlerden birisi de dünyaca ünlü rapçi Drake oldu. Mike Tyson'a 355 bin dolar bahis oynayan Drake, bahsi kaybetti.

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