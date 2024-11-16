Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi
Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi. 8 raunt süren mücadelede kazanan Jake Paul oldu. Karşılşamayı tribünden izleyen Acun Ilıcalı, eşi Çağla Altunkaya, Banu Ilıcalı, İhsan Tarkan ve Gökhan Özdemir ise stadyumdan kareleri takipçileriyle paylaştı.
Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi.