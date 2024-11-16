Acun Ilıcalı Mike Tyson-Jake Paul boks maçını tribünden izledi

DRAKE 335 BİN DOLAR KAYBETTİ

Ayrıca pek çok kişi binlerce karşılaşmayı Mike Tyson'ın kazanacağına dair binlerce dolarlık bahis oynadı.

O isimlerden birisi de dünyaca ünlü rapçi Drake oldu. Mike Tyson'a 355 bin dolar bahis oynayan Drake, bahsi kaybetti.