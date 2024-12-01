Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu. Avşar, Acun Ilıcalı’ya “Çok zenginsin değil mi? diye sordu. Ilıcalı “Fena değilim. İşler iyi" yanıtını verdi.



Avşar, Ilıcalı'ya "Harcama limitin var mı?" diye sordu.

Yanında para ve cüzdan taşımadığını belirten Ilıcalı "Harcama limitim yok. Kendi şahsi dünyamda bir şeyi harcamakla ilgili ne limitim olabilir? Ama bu iyi bir şey diye de anlatmıyorum. Her şeyi alabiliyor olmanın getirdiği bazı dezavantajlar da oluyor" yanıtını verdi.