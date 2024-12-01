Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda yaptığı harcamalara dair açıklamada bulundu. Ilıcalı "Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 1

Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu. Avşar, Acun Ilıcalı’ya “Çok zenginsin değil mi? diye sordu. Ilıcalı “Fena değilim. İşler iyi" yanıtını verdi.

Avşar, Ilıcalı'ya "Harcama limitin var mı?" diye sordu.

Yanında para ve cüzdan taşımadığını belirten Ilıcalı "Harcama limitim yok. Kendi şahsi dünyamda bir şeyi harcamakla ilgili ne limitim olabilir? Ama bu iyi bir şey diye de anlatmıyorum. Her şeyi alabiliyor olmanın getirdiği bazı dezavantajlar da oluyor" yanıtını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 2

"ÜRETTİĞİM EKONOMİK BÜYÜKLÜK, HARCAMALARIMLA SARSILMAZ"

Acun Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Benim şu anda ürettiğim ekonomik büyüklük, benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Şuursuz diyebileceğimiz harcamalarım da yok. Ama hayatımdaki en ciddi masraf uçak ve tekne. Bakmakla mükellef olduğum en az 10 kişi de var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var. Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum. Ben kullanmadığım evi ve arabayı almam. Gösteriş için de bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum. Sevdiğim için onu alıyorum, hava atmak için almıyorum."

Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 3

Ilıcalı kızları için "Onlar benim olmazsa olmazlarım. Onlar benim için oksijen gibi düşün. Aldığım oksijen o" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 4

 Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te nikahla taçlandırmıştı. 

"Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var" diyen Ilıcalı, "Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 5

AVŞAR'DAN DESTEK

Hülya Avşar da yakın arkadaşı Ilıcalı'yı "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız. Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor" sözleriyle destekledi.

"Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti" diyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti, hep ilgilendi ve beni iyi hissettirdi."

Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu - 6

BEBEK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya çifti düğün sonrası bebek iddialarıyla gündeme gelmişti.  Haberleri "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" sözleriyle yalanlayan Altunkaya, günler sonra bir açıklama daha yapmıştı.

"BU İŞLER KISMET"

Ayça Çağla Altunkaya, “Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuşmuştu.

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