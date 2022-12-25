Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosuna giren iki ismi daha açıkladı (Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Her sene farklı formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından, Survivor 2023'e katılan isimleri açıklıyor. Son olarak Aysu Keskin ve Barış Telli'nin yarışmaya katılacağını duyurdu.
Ilıcalı'nın ilk açıkladığı isimler Murat Eken, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Yusuf Güney olmuştu. Ilıcalı, daha sonra yarışmaya katılacak 3 kadın yarışmacıyı açıklamıştı.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olanlar isimler arasında. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar dilemişti.
Ilıcalı ayrıca Alper Rende, Elanur Pat, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Buse Plan'ın yarışmaya dahil olduklarını duyurmuştu.
Öte yandan Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekmişti.
Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" demişti.
Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.