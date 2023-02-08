Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Ünlü isimler de bölgeye yardım kampanyası başlattı.
Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, birçok ünlünün yardım yaptığını duyurdu. Ünlü isim son olarak Acun Ilıcalı'dan gelen yardımı açıkladı.
Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın deprem bölgesine 100 tır içme suyu ve 5 milyonluk eşya yardımı yaptığını ifade etti.
Levent, paylaşımında "Sevgili Acun Ilıcalı, yarından itibaren bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" dedi.
Acun Ilıcalı, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapmış ve "Hepimizin yüreğini yakan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye’m!" demişti.
Öte yandan Haluk Levent, dün yaptığı paylaşımda da Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis Görgülü, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta, Emre Kılınç ve Merih Demiral’ın para yardımında bulunduğunu belirtmişti.