Acun Ilıcalı'dan depremzede çocuklara bayram sürprizi

Acun Ilıcalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine geçen hafta da geldiğini anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Miniklerimiz 'Acun abi bize oyuncak getirmedin mi?' demişlerdi. O da içime dert oldu. Ben de onlara bir jest olması için bayram öncesi ufak bir mutluluk olması için oyuncaklar getirdim. Onların gözündeki ufak bir mutluluk bile beni çok mutlu ediyor. Şu anda rüyada gibiyim. Çok teşekkür ediyorum."