Acun Ilıcalı'dan Survivor yarı finalisti Batuhan Karacakaya ve annesine yanıt: Noter tasdikli oyları yayınlarız, herkes haddini bilecek

"MEKTUBU BEKLİYORUM"

"Burası insanların takdir ettiği bir platform" diyen Ilıcalı, "Zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani! Senin 'Hakkım yeniyor' demen için, 10 oylamadan çıkarsın da, sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki 'Burada garip bir şey oldu'. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de..." açıklamasında bulundu.



