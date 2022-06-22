Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 16:00

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Ilıcalı, mutlu gününden yansıyan kareleri, "Canım kızım öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu - 1

'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı (18) liseden mezun oldu.

Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu - 2

53 yaşındaki Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninden yansıyan mutlu kareleri şu sözlerle yayınladı: "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık."

Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu - 3

"Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum"

Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu - 4

Ilıcalı'nın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu - 5

Ünlü sunucu ve yapımcıyı mutlu gününde, kızı Banu Ilıcalı ve yakın dostu Esat Yontunç da yalnız bırakmadı.

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