Acun Ilıcalı'nın mutlu günü: Kızı Leyla Ilıcalı mezun oldu

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 16:00
Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı (18) liseden mezun oldu.
53 yaşındaki Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninden yansıyan mutlu kareleri şu sözlerle yayınladı: "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık."
"Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum"
Ilıcalı'nın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ünlü sunucu ve yapımcıyı mutlu gününde, kızı Banu Ilıcalı ve yakın dostu Esat Yontunç da yalnız bırakmadı.