Acun Ilıcalı'ya dava açan Survivor Yunanistan yarışmacı Sofia Margariti'nin avukatı konuştu: Sakatken zorla oynattılar

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor."