Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 09:32 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 09:34
Müzik grubu Maroon 5’ın solisti Adam Levine ve bir dönem Victoria’s Secret modelliği yapan Behati Prinsloo üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaştı.
Çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.
2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.
43 yaşındaki Levine ile üçüncü çocuğunu bekleyen model, Entertainment Tonight’ın haberine göre dördüncü çocuk planı da yapıyor.