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Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 09:32 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 09:34

Ünlü müzisyen Adam Levine ve Victoria’s Secret modeli Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor.

Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor - 1

Müzik grubu Maroon 5’ın solisti Adam Levine ve bir dönem Victoria’s Secret modelliği yapan Behati Prinsloo üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaştı.

Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor - 2

Çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.

Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor - 3

2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor.

Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü bebeklerini bekliyor - 4

43 yaşındaki Levine ile üçüncü çocuğunu bekleyen model, Entertainment Tonight’ın haberine göre dördüncü çocuk planı da yapıyor.

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