Adele: Günde beş kez terapi aldım

"BÜYÜK TURNE SANATÇISI DEĞİLİM"

“Müzik yapmayı seviyorum ama canlı performansta beni korkutan bir şeyler var ve dehşete kapılıyorum” diyen Adele, “İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım. Ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor” ifadesini kullandı.