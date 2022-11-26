Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor

Kısa bir süre önce oyuncu Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın alan Adele evi baştan aşağı yeniliyor. Mobilyalardan, iç mimarisine kadar evin restorasyon işlemleri başladı.

Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor - 1

İngiliz şarkıcı Adele (34), 'Rocky' lakaplı efsanevi oyuncu Sylvester Stallone'den satın aldığı malikaneyi tamamen yeniliyor.

Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor - 2

60 milyon dolara satın aldığı ABD Los Angeles'taki malikanede yer alan tüm mobilyaları değiştirdi.

Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor - 3

Adele evin içini tamamen kendi zevkine göre dekore ettiriyor.


Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor - 4

Malikanenin yenilenmesi için servet harcayan Adele, Stallone için yapılmış bazı özel büstler ve sanat eserlerini de evden çıkardı.


Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor - 5

Adele'in, yıldız oyuncunun canlandırdığı Rocky ve Rambo karakterlerine ait eşyaları istemediği de iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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