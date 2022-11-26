Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor

İngiliz şarkıcı Adele (34), 'Rocky' lakaplı efsanevi oyuncu Sylvester Stallone'den satın aldığı malikaneyi tamamen yeniliyor.
60 milyon dolara satın aldığı ABD Los Angeles'taki malikanede yer alan tüm mobilyaları değiştirdi.
Adele evin içini tamamen kendi zevkine göre dekore ettiriyor.
Malikanenin yenilenmesi için servet harcayan Adele, Stallone için yapılmış bazı özel büstler ve sanat eserlerini de evden çıkardı.
Adele'in, yıldız oyuncunun canlandırdığı Rocky ve Rambo karakterlerine ait eşyaları istemediği de iddia edildi.