Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas'ta sahne aldığı esnada spor menajeri sevgilisi Rich Paul'un doğum gününü kutladı.
Konserine ara veren Adele, “Bugün erkek arkadaşımın doğum günü ve onu her şeyden daha çok seviyorum. Ona mutlu yıllar dileyebilir miyiz?” dedi.
Adele, kalabalığın yardımıyla şarkıyı söylemeye başlamadan önce "Seni her şeyden daha çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun" dedi.
Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında konuşmuştu.
Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İngiliz şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Simon Konecki’den 2019’da boşandığında günde 5 kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı.