Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi

2018 yılında nikah masasına oturduğu Simon Konecki ile boşanmasından kısa bir süre sonra ABD'li spor menajeri Rich Paul'la yeni bir aşka yelken açan İngiliz şarkıcı Adele, sevgilisinin doğum gününü sahnede kutladı.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas'ta sahne aldığı esnada spor menajeri sevgilisi Rich Paul'un doğum gününü kutladı.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 2

"ONA MUTLU YILLAR DİLEYEBİLİR MİYİZ?"

Konserine ara veren Adele, “Bugün erkek arkadaşımın doğum günü ve onu her şeyden daha çok seviyorum. Ona mutlu yıllar dileyebilir miyiz?” dedi.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 3

AŞKINI HAYKIRDI

Adele, kalabalığın yardımıyla şarkıyı söylemeye başlamadan önce "Seni her şeyden daha çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 4

AŞKINI İLAN ETTİ

Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında konuşmuştu.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 5

"DAHA ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adele'den sevgilisi Rich Paul'a konserde doğum günü sürprizi - 6

"GÜNDE 5 KEZ TERAPİ GÖRDÜM"

Öte yandan İngiliz şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Simon Konecki’den 2019’da boşandığında günde 5 kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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